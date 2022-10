Korber Kirbe: Am Fest-Tag wird nicht an die Krise gedacht

Bummeln, Leute treffen, unterwegs etwas essen, einkaufen: Endlich ist die Korber Kirbe wieder das, was sie immer war. Genauer gesagt: was sie vor Corona war. „Alles perfekt“ – so lautet das Resümee des BdS-Vorsitzenden Reiner Äckerle. Das Wetter hat mit milden Temperaturen und Sonnenschein mitgespielt – und im Gegensatz zu den Vorjahren gab es keinerlei Einschränkungen durch die Pandemie. Mit der Korber Kirbe und dem verkaufsoffenen Sonntag wollen die Veranstalter Korber Geschäfte und Firmen auch über die Markungsgrenzen hinaus bekannt machen. Wie erhofft, kamen die Besucher denn auch aus der näheren Umgebung. Manche wählten Korb an diesem Sonntag als Ziel ihrer Radtour beziehungsweise ihres Familienausflugs.

(Fast) keine besonderen Vorkommnisse

Wie viele Leute es sind, vermag niemand so richtig zu schätzen. Mehrere Tausend waren es mit Sicherheit. Von Krise war nichts zu spüren – zumindest nicht an diesem Fest-Tag. Der BdS-Vorsitzende weiß genau: Wer als Geschäftsmann dieser Tage eine Gaskosten-Vorausschau seines Energieversorgers bekommt, macht sich durchaus Gedanken, wo er Kosten senken und wo er Preise anpassen kann. „Aber heute haben wir diese Gedanken nicht“, sagte Reiner Äckerle am Kirbe-Nachmittag. Besondere Vorkommnisse gab es nach Kenntnis des BdS-Vorsitzenden nicht. Von ein paar Autos, die durchs verbotswidrige Parken den Aufbau behinderten, abgesehen. So gesehen, wie gesagt: „Alles perfekt.“

Im Gegensatz zum vorherigen Jahr konnten dieses Jahr die Speisen und Getränke vor Ort verzehrt werden. Damals gab es nur eine abgespeckte Variante – die „Kirbe to go“ mit Speisen und Getränken hauptsächlich zum Mitnehmen. Zu den Attraktionen gehörten wie immer der Krämermarkt und die Angebote für Familien.