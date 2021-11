Nach der Absage des Laternenumzugs, der an diesem Samstag in Korb stattfinden sollte, hat die Gemeinde Korb nun eine weitere Absage bekanntgegeben: Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Korb findet nicht statt.

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen gibt es dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt

{element}

Grund dafür sind die steigenden Corona-Infektionszahlen. „Nach langen Überlegungen und schweren Herzens haben sich der Bund der Selbstständigen (BdS) und die