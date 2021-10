Zum Saisonabschluss hat Christos Drisis, Betreiber des Eiscafés am Korber Seeplatz, am Wochenende eine Spendenaktion gestartet und lud Interessierte auf kostenloses Eis ein. Im Gegenzug konnten die Kunden einen kleinen Beitrag in eine Spendenbox werfen.

Letzter Aktionstag ist am Mittwoch (20. Oktober)

Da das Wetter Drisis einen Strich durch die Rechnung machte, hat er noch Vanille- und Schoko-Eis übrig, das er am Mittwoch, 20. Oktober, von 14 Uhr an wieder draußen am Kiosk