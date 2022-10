Kritik bei der Sanierung der GMS Korb: Urbanschule wird über eine Million teurer

Der Altbau der Gemeinschaftsschule Korb am Standort Urbanstraße wird noch teurer als geplant. Erst im September vergangenen Jahres hatte das Gremium zusätzlich rund eine halbe Million Euro für das Projekt freigegeben. Schuld waren damals unter anderem unvorhergesehene Entdeckungen im Altbau, etwa marode Betonteile. Außerdem musste damals beim Brandschutz wesentlich mehr nachgebessert werden. Hinzu kam der Anstieg der Rohstoffpreise.

Dieses Mal schlagen etwa Unebenheiten an der Außenfassade, Wasserschaden im östlichen Gebäudeteil, der schlechte Zustand der Bodenplatte im Eingangsbereich und zusätzliche Wünsche der Schule zu Buche – zum Leidwesen des Korber Gremiums. Die Ratsmitglieder mussten auch dieses Mal die auf der Baustelle Gemeinschaftsschule entstandenen Mehrkosten absegnen. Der Gemeinderat hat den überplanmäßigen Kosten für die bisher erbrachten Arbeiten in Höhe von 968.000 Euro (758.000 Euro zuzüglich Honorare) und zusätzlichen Maßnahmen mit einem maximalen Umfang bis 150.000 zuzüglich Honorare zugestimmt.

Offizielle Einweihung war im Februar dieses Jahres

Der Neu- und Umbau des Schulgebäudes am Standort Urbanstraße wurde wie bereits berichtet im Februar dieses Jahres offiziell an die Schulleitung übergeben. Doch die Maßnahmen am Altbau sind noch nicht vollends abgeschlossen.

Architekten und Fachplaner präsentierten dem Gremium den aktuellen Stand des Projekts und erläuterten, wie sich die Mehrkosten zusammensetzten. „Ich kann mich noch gut an die Sitzung im September erinnern, da wurden wir freundlich verabschiedet, aber mit der Bitte, nicht mehr im Gemeinderat wegen Mehrkosten zu erscheinen“, sagte Architekt Rainer Löhle zu Beginn der Sitzung. Damals sei man noch davon ausgegangen, dass man diesem Versprechen nachkommen könne, sagte der Fachmann vom Architektenbüro Löhle Neubauer. Allerdings seien in der Zwischenzeit außerplanmäßige Maßnahmen erforderlich gewesen.

Wasserschaden durch Starkregen im östlichen Gebäudeteil

Zum Beispiel habe der Starkregen im östlichen Gebäudeteil im „Turm“ einen Wasserschaden verursacht, wonach der komplette Ausgang aufgegraben und „unendlich viel Erde bewegt“ werden musste, erklärten Referenten des Planerteams in der Sitzung. Anschließend habe man die kompletten Außenwände abgedichtet, eine Dränage eingebaut und angeschlossen. Maler-, Putz- und Bodenbelagsarbeiten sowie die Entsorgung von Bauabfällen verursachten hierbei ebenfalls unvorhergesehene Mehrkosten in Höhe von rund 82 000 Euro für „reine Erd- und Abdichtungsarbeiten“.

Die gewünschten Zusatzmaßnahmen belaufen sich auf 230.000 Euro

Neben erforderlichen Schlosser- und Schreinerarbeiten seien auch Wünsche der Schulleitung an das Team herangetragen worden. Gewünscht wurden unter anderem Magnetschienen entlang der Wände in den Unterrichtsräumen (12.500 Euro), Garderobensitzbänke in den Fluren (35.000 Euro), Aufhalter für Brandschutztüren (20.500 Euro), raumakustische Maßnahmen (35.000 Euro), Licht- und Tonequipment für den Theatersaal (36.000 Euro). Die zusätzlichen Maßnahmen belaufen sich insgesamt auf 230.000 Euro (brutto), wie das Büro in einer Tabelle darstellt.

Ein weiterer Grund für die Mehrkosten seien „Faktoren der Pandemie, steigende Material- und Energiepreise“, so Rainer Löhle. „Und was uns relativ im ganzen Bauvorhaben auch begleitet hat, ist die Thematik, die wir auch schon mal angesprochen haben“, sagte der Architekt, „dass wir nur sehr dürftige Bestandspläne hatten und die dann unzureichend waren.“ Folglich seien wie bereits erwähnt „abweichende Materialien zum Vorschein“ gekommen.

Vergleich mit Fahrzeugmodellen des Automobilherstellers Mercedes Benz

Das bisherige Ergebnis von „zwei modernen, gleichwertigen und extrem hochwertigen Schulen“ sei bisher auf positive Resonanz gestoßen, so der Architekt. Dem stimmte auch CDU-Gemeinderätin und Lehrerin Susanne Bloching zu. „Ich unterrichte an dieser wunderschönen Schule“, sagte sie. „Schüler und Lehrer lieben die Schule, alle gehen jeden Tag gern hin.“ Die CDU-Gemeinderätin verglich die beiden Gebäude mit Fahrzeugmodellen des Automobilherstellers Mercedes Benz und sagte: „Der Neubau ist eine S-Klasse, der Altbau würde ich mal sagen eine C-Klasse, aber da fährt man auch gut drin.“

Martin Zerrer bezeichnet Vorgehensweise als "Salamitaktik"

Dass es eine „fantastische Schule“ sei, dem sei nicht zu widersprechen, sagte Martin Zerrer, Fraktionsvorsitzender der CDU/Freie Wähler. Dennoch bemängelte er die Kosten. „Jedes Mal, wenn Sie kommen“, sagte er und richtete sein Wort an den Architekten, „kostet es einen Haufen Geld.“ Er bezeichnete die Vorgehensweise des Planerteams als „Salamitaktik“ und fügte hinzu: „Seien Sie mir nicht böse, aber ich nehme Ihnen nicht alles ab, dass alles unvorhersehbar war, das glaube ich Ihnen nicht.“

„Das ist ärgerlich und man fühlt sich tatsächlich ein Stück weit verarscht“

Ähnlich sah es Gemeinderat Albrecht Ulrich. „Das sind Kostensteigerungen wahrscheinlich wie prozentual am Berliner Flughafen“, sagte der Vorsitzende der Fraktion Korber Freie Bürger. Die Planungen vor Projektbeginn seien ihm zufolge nicht hundertprozentig durchgeführt worden, weshalb das Ganze nun „total aus dem Ruder“ laufe. „So können wir in Zukunft doch nichts mehr öffentlich bauen“, kritisierte er. „Das bringt das ganze öffentliche Bauen absolut in Verruf“, und fügte hinzu: „Wir geben in Korb ein Paradebeispiel dafür, wie man Kostensteigerungen produzieren kann“. „Das ist ärgerlich und man fühlt sich tatsächlich ein Stück weit verarscht.“

Ratsmitglied Eberhard Negele (Korber Freie Bürger) erinnerte das Gremium daran, dass es an sich nichts mehr beeinflussen könne, weil die Kosten größtenteils abgerechnet worden sind. „Wir stehen heute da und müssen uns eigentlich bloß darüber unterhalten, ob wir diese zusätzlichen Maßnahmen genehmigen oder nicht genehmigen“, sagte er und ärgerte sich ebenfalls über das Vorgehen.

CDU-Mann Martin Schwegler plädierte dafür, „auf den allerletzten paar Metern“ nicht schlappzumachen und auch die zusätzlichen Maßnahmen zu genehmigen. „Dann ist es durch“, sagte er. Die Grünen-Gemeinderätin Silke Gärtner-Janot sagte: „In Zwischensätzen höre ich noch weitere Kosten“, und wollte wissen: „Was erwartet uns denn da noch? Und vor allen Dingen frage ich mich, wer schiebt dem Wunschkonzert irgendwann mal einen Riegel vor, so dass wir tatsächlich davon reden können ‘Die Schule ist fertig’“.

„Was wir nicht wissen, können wir nicht planen“

„Sie müssen uns schon abnehmen, dass diese Bestandspläne nicht ausreichend sind“, sagte Architekt Rainer Löhle, Bezug nehmend auf den Vorwurf aus dem Gremium. „Was wir nicht wissen, können wir nicht planen.“ Das Geld, das bisher für die Gemeinschaftsschule ausgegeben worden sei, sei ein durchschnittliches Budget für eine Schule in dieser Form. Er richtete das Augenmerk unter anderem auf „die Fensterbänke, die als Sitzmöbel oder als Tisch dienen“, und sagte: „Das gibt’s an anderen Schulen nicht, bei uns gibt es sie. Und das sieht hochwertig aus.“ Die Maßnahmen an der Gemeinschaftsschule seien professionell gedacht und geplant worden.

Mit Blick auf das Projekt sagte der Korber Bürgermeister Jochen Müller zusammenfassend: „Der Schluss ist und bleibt schwierig.“