Leckereien aus dem Bollerwagen: ein Tag lang Weihnachtsmarkt in Korb

In der Luft liegt der Geruch vom Korber Glühwein, gebrannten Mandeln und frischen Bratwürsten – Adventsstimmung pur in Korb. Eine wunderbare Gelegenheit, in den Zauber der Vorweihnachtszeit einzutauchen, bot sich am Samstag in Korb auf dem Seeplatz, vor und in der Alten Kelter.

Nach einer zweijährigen Corona-Pause durfte endlich der traditionelle Weihnachtsmarkt zum 15. Mal im Weinort wieder stattfinden.

Kindergartenkinder spielen Theater

Familien schlängelten sich durch die zahlreichen Verkaufsstände, der Nikolaus verteilte Geschenke und Mädchen und Jungen des Kindergartens Villa Kunterbunt führten das Theaterstück „Der Weihnachtsmann ohne Mütze" auf.

Der Weihnachtsmarkt in Korb kehrte mit zahlreichen Programmpunkten für kleine und große Besucher zurück.

Neben der großen Auswahl an Ständen zogen das Kinderhaus Körble und die Klasse 4 a+c der Korber Gemeinschaftsschule mit ihren Bollerwagen voller Leckereien über die beiden Plätze. Für Weihnachtsstimmung sorgte auch der Auftritt der Korber Jagdhornbläser.

Gemeinsames Singen vor der Alten Kelter

Die evangelische Kirchengemeinde lud die Besucher zur Adventsandacht „Dunkelheit brechen“ in den Gemeindesaal im Alten Pfarrhaus ein. Vor der Alten Kelter sangen Interessierte gemeinsam mit dem Musikverein Korb-Steinreinach Weihnachtslieder.