Ist es eine Strafe für die Kinder, wenn man sie in den Sommerferien in die Schule schickt? Während die anderen Kinder ausschlafen, ins Freibad gehen oder vor einer Spielkonsole sitzen, drücken 42 Schüler in den letzten zwei Wochen der Sommerferien die Schulbank. Die Gemeinschaftsschule in Korb bietet für ihre Schüler ein Projekt namens „Lernbrücke“ an. In diesen zwei Wochen können sich die Schüler auf den Einstieg in das neue Schuljahr vorbereiten, versäumten Stoff nachholen, das bereits