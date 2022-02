Der Korber Bürgermeister Jochen Müller will Müllsündern per Videoüberwachung den Garaus machen. Das hat er am Dienstagabend (08.02) in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats gesagt.

In jüngster Vergangenheit seien Bauhofmitarbeiter immer häufiger damit beschäftigt Hausmüll an den Containerstandorten zu entsorgen. Acht Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten von Müllsündern habe die Gemeinde inzwischen an das Landratsamt durchgegeben.

{element}

„Die Kapazitäten des Bauhofs sind