Maibaum in Korb bleibt erstmal ohne Spitze stehen

Der Maibaum am Seeplatz in Korb bleibt erst einmal ohne die abgebrochene Spitze stehen. Am Samstag (30.4.) habe nach dem Abbruch beim Aufstellen des Maibaums doch eine "gewisse Aufregung" geherrscht, so Bürgermeister Jochen Müller am Sonntag. Über das weitere Vorgehen wolle man in der kommenden Woche sprechen.

Der Bürgermeister war selbst zum Unfallzeitpunkt nicht vor Ort, kam nach eigenen Angaben aber kurz darauf dazu. Verletzt wurde niemand, bestätigte Müller einen früheren Bericht.

Zusammen mit dem Bund der Selbstständigen (BdS) Korb, der den Maibaum aufgestellt hat, habe man entschieden, dass der Baum zunächst stehenbleibt, so Müller. Nach dem Aufstellen am Nachmittag war am Seeplatz zum "Tanz in den Mai" Barbetrieb mit DJ vorgesehen. Der BdS war bislang nicht zu erreichen.

Zu den möglichen Ursachen des Unfalls konnte der Bürgermeister am Sonntag noch nichts sagen. Auch das werde man sich im Lauf der kommenden Woche anschauen.

Dass der Maibaum im Korb nicht mit Maschinen, sondern mit Muskelkraft aufgestellt wird, hat für Müller einen "besonderen Reiz". Seit vielen Jahren werde das so gemacht, es gebe entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. So sei die potenzielle "Absturzfläche" des Baums immer "großflächig abgesperrt".