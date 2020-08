Gefährlich lebt, wer an einer Sitzung des Korber Gemeinderats in der Kleinheppacher Mehrzweckhalle teilnimmt. Nicht, dass es hier besonders ungesittet zugeht – die Korber halten brav Abstand, diskutieren meist sachlich und haben sich auch noch nie geprügelt (zumindest gilt das für die öffentlichen Sitzungen, bei denen unsere Zeitung stets dabei ist). Die Gefahr, die gemeint ist, geht nicht von Menschen aus, sondern von Sitzgelegenheiten. Sie droht von unten, ist in ein alarmierendes Orange