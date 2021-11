Die Korber haben ihr Hallenbad zurück! Es wurde am Freitagnachmittag in einer kleinen, aber feinen Feierstunde wiedereröffnet und steht seit Sonntag den kleinen und großen „Wasserratten“ zur Verfügung - wenn auch coronabedingt in nur sehr eingeschränktem Umfang und zu den jeweils geltenden Regeln.

„Die Trockenzeit ist vorbei“ begrüßte Bürgermeister Jochen Müller die Teilnehmer an der kleinen Feierstunde vor dem neuen Hallenbadeingang. Die hatten sich gemäß dem Hygienekonzept des Bades