„Wir sind stolz darauf, dass die Gemeinde Korb seit so vielen Jahren ein Freibad hat“, sagt Bürgermeister Jochen Müller. Noch heute kühlen sich die Korber im Sommer in dem Becken in der Steinstraße ab, das im Jahr 1937 gebaut wurde. Betrieben wird das Freibad seit 2012 vom Korber Bädlesverein.

Daran wird sich auch in den kommenden fünf Jahren nichts ändern. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Nun haben Bürgermeister Jochen Müller und Erster