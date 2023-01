Nach Umzug in Container am Freibad: Corona-Teststelle in Korb hat geöffnet

Ab Montag, 2. Januar, können in der Corona-Schnellteststation in Korb wieder Test durchgeführt. Die Teststation hatte vorübergehend geschlossen, weil sie vom Gelände beim Alexander-Stift an einen neuen Standort gezogen ist.

Genügend Strom und beheizbarer Raum

Die Schnelltests werden nun in einem Container in der Steinstraße 25 am Korber Bädle durchgeführt. Zuvor war die Teststelle in einem Zelt beheimatet. Grund für den Umzug sei die Kälte gewesen, sagt Markus Diler (im Bild), zuständig für die Organisation der Corona-Schnellteststation. Betrieben wird die Teststelle von seiner Schwester Susanne Schoch.

Ein weiterer Grund für den Umzug sei die Stromversorgung. „Die ist hier am Korber Freibad viel besser“, sagt Markus Diler. Am vorherigen Standort habe es nicht genügend Strom gegeben. Damit wolle man garantieren, dass die Schnelltests im Container bei den empfohlenen Temperaturen durchgeführt werden können, so der Organisator. Es ist nicht der erste Umzug der Teststelle.

Öffnungszeiten der Corona-Teststelle

Bereits im Juli ist die Station vom Edeka-Parkplatz neben das Gemeindepflegehaus Korb des Alexander-Stifts gezogen. Damals musste das Zelt wegen sommerlicher Temperaturen vom Parkplatz wegverlegt werden, so Diler. Geöffnet hat die Station immer von Montag bis Samstag, 10 bis 14 Uhr. „Wir sind weiterhin gut besucht“, sagt der Organisator. Die Kunden kommen unter anderem aus Waiblingen, Fellbach, Weinstadt und Winnenden. Ein Speichel-Antigentest kostet aktuell neun Euro.

Für Besucher eines Pflegeheims oder Krankenhauses ist der Test in Baden-Württemberg zurzeit kostenlos. Eine Auflistung, wer den Corona-Bürgertest kostenfrei bekommt, gibt es auf der Homepage des Sozialministeriums.