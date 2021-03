Fast 40 Jahre lang hat Arno Doll das Restaurant „Rebblick“ in der Brucknerstraße betrieben und auch die Schüler der Gemeinschaftsschule bekocht. Seit Arno Doll im Mai 2020 komplett aufgehört hat, fragen sich viele Korber, wie es mit dem Restaurant weitergehen soll. Jetzt gibt es eine offizielle Antwort: Jochen und Nadine Gromann aus Korb übernehmen das Restaurant. In einem Pressegespräch verraten der 44-jährige Koch und die 42-jährige gelernte Erzieherin, was sie mit dem Rebblick