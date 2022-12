Neuer Hair & Beautysalon "By Beriwan" eröffnet: Das erwartet die Kunden in Korb

Runterschalten und wohlfühlen gilt im neuen Friseur- und Schönheitssalon „By Beriwan“ in Korb. Die 34-jährige Zisan Oruk – von Freunden und Bekannten Beriwan genannt – hat gemeinsam mit ihrem Ehemann Fadil Oruk (45) das Friseurgeschäft in der Waiblinger Straße übernommen. Die Räume wurden renoviert, modernisiert und neu gestaltet. Auf rund 120 Quadratmetern präsentiert sich „By Beriwan“ in ganz neuem Glanz.

Wohnung, Schule und Kita ist in der Nähe vom Friseur- und Schönheitssalon

„Das hat genau gepasst“, sagt Fadil Oruk über den Standort des Ladens. Die Familie wohnt nur wenige Meter vom Salon entfernt, die Kinder besuchen die Schule und den Kindergarten in der unmittelbaren Nähe. „Sie können nach der Schule sogar hierherkommen“, sagt der 45-jährige Familienvater. Extra für seine vier Kinder im Alter zwischen zwölf und drei Jahren hat er im hinteren Bereich des Salons einen Aufenthaltsraum mit einer gemütlichen Sitzecke und einem Schreibtisch eingerichtet.

Fadil Oruk hat sich nach 25 Jahren beruflich umorientiert

„Ich bin schon immer ein Hobby-Friseur gewesen“, sagt Fadil Oruk, der eigentlich gelernter Kfz-Mechaniker ist. Aus gesundheitlichen Gründen musste er sich nach 25 Jahren beruflich umorientieren und entschied sich dazu, seine Leidenschaft zum neuen Beruf zu machen.

Anders war es bei Zisan Oruk. Die 34-Jährige lernte den Beruf der Friseurin von klein auf. „Meine drei Schwestern sind ebenfalls Friseurinnen“, sagt Zisan Oruk. Was es heißt, einen Friseursalon zu betreiben, weiß die vierfache Mutter aus eigener Erfahrung. Bereits in Istanbul, bevor sie Fadil Oruk heiratete und nach Deutschland zog, betrieb sie dort einen Friseur- und Schönheitssalon.

An Weiter- und Fortbildungen, Kursen und Messen teilgenommen

Den Kamm und die Schere legte die vierfache Mutter in den vergangenen Jahren kaum beiseite. Eigenen Angaben zufolge griff sie Kolleginnen in deren Salons unter die Arme, wenn Not am Mann war. Und in regelmäßigen Abständen nahm Zisan Oruk an Fort- und Weiterbildungen, Kursen und Messen teil – sowohl in Deutschland als auch in der Türkei. Dort lernte sie die neuesten Methoden und Techniken der Beautybranche, sagt sie. Stolz zeigt Fadil Oruk auf die eingerahmten Urkunden und Zeugnisse seiner Frau und sagt: „Ich will mich auch weiterbilden lassen.“

Für das Ehepaar Oruk geht nun ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Nun möchten Zisan und Fadil Oruk mit einer außergewöhnlichen Bandbreite an Friseur- und Kosmetik-Dienstleistungen in Korb durchstarten. Sowohl die neuesten Trends mitverfolgen als auch auf die einzelnen Kundenwünsche eingehen – das steht für das Friseur-Ehepaar im Vordergrund.

Bartpflege, Maniküre, Nageldesign und Ganzkörperhaarentfernung mit Wachs

Neben der sogenannte Microblading-Technik für Augenbrauen, bei der Pigmente unter die Haut gebracht und feine Härchen simuliert werden, werden im Salon auch zahlreiche unterschiedliche Kosmetikbehandlungen, Bartpflege, Maniküre, Nageldesign und Ganzkörperhaarentfernung mit Wachs angeboten.

Und wer sich am Kopf mehr und lange Haare wünscht, für den gibt es die Möglichkeit der Haarverlängerung. Praktisch soll der Kunde alles an einem Ort erledigen können, so der Inhaber.

„Wir wollen, dass sich unsere Kunden wohlfühlen und sich in guten Händen wissen“, sagt Fadil Oruk. „Der Kunde soll mit einem guten Gefühl den Salon verlassen und uns guten Gewissens weiterempfehlen können.“

Offizielle Eröffnung findet am Samstag, 10. Dezember, statt

Obwohl das Ehepaar den Laden im September übernommen hat, findet die offizielle Eröffnung am Samstag, 10. Dezember, von 12 bis 17 Uhr statt. Interessierte können vorbeischauen, sich beraten lassen und einen Termin vereinbaren. Denn sowohl an Heiligabend als auch an Silvester haben die Oruks noch Kapazitäten und freie Termine.

Öffnungszeiten

Geöffnet hat „By Beriwan“ dienstags bis freitags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr. Montags nur nach vorheriger Terminvereinbarung. An Heiligabend und an Silvester hat der Laden von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer: 0 71 51/2 56 25 05. Für das Team suchen die Oruks noch weitere Mitarbeiter – sowohl für den Damen- als auch Herrenbereich, außerdem eine professionelle Nageldesignerin.