"Nicht schön, in Korb zu leben": Eltern sauer, weil Kita-Gebühren teurer werden

Die Kita-Gebühren werden ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 erhöht – und zwar pauschal um 3,9 Prozent. Das hat der Korber Gemeinderat mehrheitlich in der jüngsten Sitzung beschlossen, und zwar mit zehn Stimmen für und drei Stimmen gegen die Erhöhung. Der neue Gebührenkatalog für die Elternbeiträge gilt dann ab dem 1. September 2022 für alle Korber Einrichtungen, „auch für jene in kirchlicher und freier Trägerschaft“, so die Gemeinde Korb.

Alleinerziehende Mutter: „Es ist nicht mehr schön, in Korb zu leben“

Während die Maßnahme bereits für ausführlich Diskussionsstoff innerhalb des Gremiums sorgt, stößt die Erhöhung der Kita-Gebühren auf Unverständnis bei betroffenen Müttern und Vätern aus Korb. Ein Teil von ihnen hatte sich zur Einwohnerfragestunde im Gemeinderat versammelt. „Es ist nicht mehr schön, in Korb zu leben“, sagt eine alleinerziehende Mutter, während sie mit den Tränen kämpft. Sie habe keine familiäre Unterstützung und ist auf eine verlässliche Betreuung angewiesen, um ihrem Job nachzugehen. Dass nun die Kinderbetreuung teurer werde, ziehe existenzielle Sorgen nach sich.

Eine andere Mutter sagt: „Man fühlt sich nicht wahrgenommen.“ Nicht nur die Kita-Gebühren würden steigen, sondern beispielsweise auch Nebenkosten. Von Zweitjobs ist die Rede, um die Mehrkosten zu bezahlen. „Wer betreut dann aber die Kinder?“, fragt eine dritte Mutter. Es solle doch möglich sein, Familie und Beruf zu vereinbaren. Anderen Elternteilen brennen weitere Fragen auf der Seele: Wie könne es sein, dass die Gebühren erhöht werden, während in den letzten zwei Jahren Betreuungszeiten gekürzt wurden und akuter Personalmangel herrsche? „Wir sind hier in Vertretung für viele Eltern“, sagt ein Vater. Es herrsche eine massive Unzufriedenheit mit der Betreuungssitutation in Korb.

Wie kommt es zu der Erhöhung der Kita-Beiträge in Korb und Kleinheppach?

So entwickelt sich bereits zu Beginn der Gemeinderatssitzung eine regelrechte Diskussion. Der stellvertretende Bürgermeister Albrecht Ulrich, der Bürgermeister Jochen Müller wegen Krankheit vertritt, sagt: „Eltern stehen zurzeit vor großen Herausforderungen.“ Es sei ein Anliegen der Gemeinde, permanent an der Kita-Thematik dranzubleiben. Und: „Es sollte selbstverständlich sein, dass man seinen Beruf ausüben kann“, reagiert Ulrich auf die Äußerungen der Eltern.

Doch zunächst Schritt für Schritt: Warum müssen Eltern in Korb ab dem 1. September mehr zahlen? Die Gemeinde Korb folgt mit der Erhöhung des Elternbeitrages einer Empfehlung von kommunalen und kirchlichen Verbänden in Baden-Württemberg. Das Ziel bei der Erhebung der Elternbeiträge lautet nach wie vor, einen Deckungsgrad von 20 Prozent der gesamten Betreuungskosten zu erreichen. „Wir liegen mit durchschnittlich 15,11 Prozent noch darunter“, sagt Adalina Schäfer in der Sitzung des Gemeinderats. Die Leiterin des Haupt- und Ordnungsamts sagt weiter: „Die Sorgen der Eltern sind uns bekannt.“

Eine Erhöhung der Kita-Gebühren sei aus Sicht der Gemeinde unumgänglich. Die Sicherstellung des Betreuungsangebots, steigende Investitions- und Sachkosten sowie Personalkosten müssen finanziert werden. „Es bleibt nur eins, an der Qualität zu sparen. Und das ist das Letzte, was die Gemeinde will“, sagt Albrecht Ulrich. Der stellvertretende Bürgermeister fügt hinzu: Man müsse auch beachten, dass die Gemeinde rund 85 Prozent der Kosten trägt.

Forderung: Gebühren in Zukunft nach dem Einkommen der Familien errechnen

Bei der Gebühren-Berechnung kommt das sogenannte „Württembergische Modell“ zum Tragen, an welchem sich die Gemeinde seit 2012 orientiert.

Das Modell sieht vor, die Höhe der Kita-Gebühren nach Betreuungsform und im Haushalt lebenden, unter 18-jährigen Kindern anzupassen. „Ziel ist es, Familien mit mehreren Kindern zu entlasten“, so die Gemeinde Korb. Aber: Ist dieses Modell noch zeitgemäß? Man könne nicht davon ausgehen, dass größere Familien mit mehreren Kindern weniger Geld zur Verfügung haben, sagt Gemeinderätin Judith Bessey (Grüne) und regt einen Gedanken an: ein anderes Modell, wonach sich die Kita-Gebühren nach dem Einkommen richten sollen.

Das wurde bereits, von den Grünen initiiert, 2020 im Korber Gemeinderat diskutiert – und abgelehnt. „Dem konnte nicht entsprochen werden, deutlich erhöhte Kosten und Verwaltungsaufwand“, so Adalina Schäfer. Eltern hätten stets die Möglichkeit, einen Antrag zur Kostenübernahme der Elternbeiträge beim Jugendamt zu stellen oder Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket in Anspruch zu nehmen, so die Gemeinde Korb.

Wie viel Eltern nun zahlen müssen

Zwei Beispiele: Ab September 2022 zahlen Eltern, die einen Kita-Platz mit sechs Stunden am Tag haben (VÖ6) für ein Kind über 3 Jahren 175 Euro, allerdings ohne Mittagessen. Eine Familie mit zwei Kindern zahlt beispielsweise 134 Euro.

Teuer wird es dann für Eltern, die eine fünftägige Ganztagesbetreuung für Kleinkinder mit zehn Stunden in Anspruch nehmen. Mit einem Kind aus einer Familie werden monatliche Beiträge von 769 Euro, mit zwei Kindern 593 Euro fällig. In diesen Beträgen ist das Mittagessen enthalten. Noch habe er, so Gemeinderat Martin Zerrer (CDU/Freie Wähler), keine Vorschläge seitens der Eltern gehört, wie man die Gebühren reduzieren könnte. „Die Gemeinde beteiligt sich auch an der Kostensteigerung“, sagt Zerrer, der aber auch Verständnis für die Eltern bekundet.

Er bittet die Eltern, sich an die oberen Instanzen der Landesregierung zu wenden. Gemeinderätin Silke Gärtner-Janot (Grüne) schlägt vor, Ideen in einem eigens zusammengestellten Gremium zu sammeln, „um das Preisgefüge in einem Rahmen zu halten“. Gemeinderätin Regina Hauser (SPD) hält dafür den Kindergartenausschuss geeignet. „Ich glaube, dass das der richtige Platz ist, um darüber zu diskutieren“, sagt sie.

Wenn die Gebühren dieses Jahr nicht erhöht werden, kommt es umso schlimmer

Fakt sei auch, so Kämmerer Stefan Obenland, dass, wenn die Gemeinde in diesem Jahr die Kita-Gebühren nicht erhöhe, es im nächsten Jahr noch größere Preissteigerungen geben werde. „Das Doppelte“, so Obenland. Derweilen bahnt sich eine kleine Entlastung für Eltern an. Ein Problem, welches die Gemeinde schnell lösen könnte.

„Kinder können nicht vom Mittagessen abgemeldet werden“, sagt eine Mutter in der Einwohnerfragestunde. Das ist bislang nicht möglich und hat zur Folge, dass Eltern trotzdem für das Essen bezahlen müssen. Gemeinderätin Regina Hauser hält diese Frage für verfolgenswert. „Man sollte Essen absagen können und nicht zahlen müssen“, sagt sie.