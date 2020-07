Strahlend blauer Schäfchenwolkenhimmel, dazu hochsommerliche Temperaturen, die durch ein laues Lüftchen abgemildert wurden, boten die passenden Bedingungen, um es sich am Sonntagnachmittag im Anschluss an einen Spaziergang auf dem Korber Seeplatz so richtig gutgehen zu lassen und sich selbst und seine Lieben zu verwöhnen: mit einem leckeren Käffchen, einem exquisiten Eis, einem ungezwungenen Plausch unter Freunden oder einfach nur bei gepflegter Musik.

Drei Stunden lang Livemusik: