„Wo bleibt der versprochene Gehweg?“ Diese Frage prangte im Februar über einem Artikel, der in dieser Zeitung zur Situation in der Heppacher Straße in Korb erschienen ist. Denn das Trottoir, das vor den neuen Gebäuden an der Ortsdurchfahrt eigentlich vorgesehen war, ist nie gebaut worden. Das stinkt den Korber Gemeinderäten gewaltig – sie fühlen sich verschaukelt. Im Februar hatte Bürgermeister Jochen Müller deshalb angekündigt, sich erneut mit den Grundstücksbesitzern in Verbindung zu