Wenn die Corona-Inzidenzzahlen in den nächsten Tagen nicht dramatisch steigen, können die geplanten Gottesdienste an Ostern in Kernen und Korb in Präsenz stattfinden. Auch eine Osternacht und ein österlicher Morgenspaziergang in den Weinbergen sind geplant.

Die Energie ist bei vielen Menschen aufgebraucht. Die Unsicherheit beim Pläneschmieden trifft auch die Kirchengemeinden, „weil man ja nie weiß, ob der Plan zwei Tage später noch passt“, fasst die Korber Pfarrerin Barbara