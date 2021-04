Wer in einem Rollstuhl sitzt oder mit einem Kinderwagen bei der Post in Korb seine Briefe abgeben möchte, der hat es schwer. Die Post in der Winnender Straße ist nicht barrierefrei zugänglich.

Dabei legt die Landesbauordnung (LBO) fest, dass „Schalter- und Abfertigungsräume der Post- und Telekommunikationsbetriebe“ barrierefrei sein müssen. Ausnahmen gibt es nur bei „unverhältnismäßigen Mehraufwand“.

Auf Nachfrage teilt die Gemeinde mit, dass der Eigentümer gegenüber