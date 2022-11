Public Viewing mit Glühwein: Der CBC-Biergarten Korb boykottiert die WM nicht

Wer Sorge hatte, wegen der kalten Jahreszeit auf das gemeinschaftliche Public Viewing der Fußballweltmeisterschaft verzichten zu müssen, kann nun aufatmen. Im CBC-Biergarten am Korber Schützenhaus wird das Sportevent im Großformat übertragen. „Wir stellen Feuertonnen auf, es gibt Glühweinstände und eine Leinwand, die 4,5 mal 2,5 Meter groß ist“, sagt Betreiber Matthias Hönes. Mit der „Remstaler Wald-WM“, wie er die Veranstaltungsreihe bezeichnet, möchte er in weihnachtlicher Atmosphäre ein gemeinsames Fußballgucken ermöglichen. Auch in den CBC-Restaurants in Fellbach und Waiblingen werde es eine Übertragung in den Innenräumen geben, im Joe Peña’s in Waiblingen, das ebenfalls Matthias Hönes gehört, allerdings nicht.

Es wird weihnachtlich mit Tannenbäumen, Weihnachtsdeko und Verkaufsständen

„Wir haben die Fußball-WM und auch die EM immer übertragen“, sagt Matthias Hönes. Von den winterlichen Temperaturen lässt er sich nicht abhalten, sondern passt sich den Umständen an: Im Außenbereich werden Feuertonnen aufgestellt, Weihnachtsdeko sorgt für die passende Stimmung. Auch um Tannenbäume hat sich der Inhaber gekümmert: „Die werden mit einer Solar-Lichterkette beleuchtet.“

Ähnlich wie auf dem Weihnachtsmarkt gibt es an verschiedenen Buden Glühwein, Getränke, heiße Suppen und Speisen vom Grill. „Alles regional“, so der Gastronom. Der Glühwein komme von einem Weingut in Kernen-Rommelshausen, das Fleisch von der Metzgerei Kübler in Waiblingen. Einzig und allein das Wetter stelle ein Wagnis dar, so der Inhaber. Für den Fall der Fälle gebe es jedoch Möglichkeiten zum Unterstellen sowie einen kleineren Innenraum, in dem ebenfalls Fußball geschaut werden kann. Wenn alles gut läuft, rechnet Matthias Hönes mit rund 1000 Gästen pro Spieltag.

Hönes für Übertragung: „Die Leute brauchen einen Lichtblick“

Er selbst freut sich, dass endlich wieder ein gemeinsames Public Viewing möglich ist. Die Fußball-WM sei ein Event, das Menschen zusammenbringe, um „gemeinsam für eine Sache“ zu stehen. „Die Leute brauchen einen Lichtblick“, findet der CBC-Chef.

Im Vorfeld der WM haben sich Kneipenbesitzer in Stuttgart und anderen Städten gegen eine Übertragung des Sportevents ausgesprochen. Auf eine Übertragung zu verzichten, kommt für Matthias Hönes nicht infrage. Doch ein Boykott könne nichts mehr an den Umständen ändern, findet der CBC-Chef. Er hofft: „Die Verantwortlichen werden es in Zukunft hoffentlich besser machen.“

Die Übertragung der Fußballspiele wird sich bei der „Remstaler Wald-WM“ erst einmal auf die Deutschland-Spiele konzentrieren. Die ersten drei Termine sind: am Mittwoch, 23. November, ab 12 Uhr, am Sonntag, 27. November, ab 16 Uhr und am Donnerstag, 1. Dezember, ab 18 Uhr. Über die Übertragung weiterer Spiele entscheidet der Betreiber dann spontan.

Matthias Hönes überträgt die WM nicht nur aus Überzeugung, mit der Organisation des Public Viewing möchte er auch testen, ob weihnachtliche Events im Biergarten auf dem Korber Kopf angenommen werden.

Wald-WM ist ein Probelauf: Waldweihnachtsmarkt in Planung

„Ich plane einen Remstaler Waldweihnachtsmarkt“, sagt er über seine Pläne im Winter. Nicht umsonst trägt auch das Fußball-Event im Biergarten den Namen „Remstaler Wald-WM“. Der Name soll als Wiedererkennungsmerkmal für Veranstaltungen im CBC-Biergarten stehen.

Zwar sei die Übertragung der WM in der kalten Jahreszeit eine einmalige Sache, denn der Inhaber hofft darauf, dass kommende Meisterschaften wieder im Sommer stattfinden. Doch möchte er im nächsten Jahr daran anknüpfen: „Jeden Advent soll es ein Event im Biergarten geben.“ Glühwein, Buden, Verkaufsstände – einen kleinen Waldweihnachtsmarkt kann er sich vorstellen. Wenn es in diesem Jahr gut laufe, könne es schon 2023 losgehen.

Die Remstaler Wald-Events sollen jedoch nicht das einzige Projekt bleiben, dass sich Matthias Hönes in den Kopf gesetzt hat. Gemeinsam mit dem Schützenhaus Korb habe er bereits über einen möglichen Ausbau des Biergartens gesprochen.

„Ich möchte einen Ganzjahresbiergarten bauen“, erzählt Hönes von seinen Plänen. Langfristig verfolge er das Ziel, das CBC in Korb das ganze Jahr über öffnen zu können. Derzeit müsse er Event-Anfragen häufig absagen, denn über den Winter arbeite niemand auf dem Korber Kopf. Der Ausbau betreffe vor allem die Räumlichkeiten innen, so dass der Gastrobetrieb über kommende Winter weiterlaufen kann.