Rohrbruch in Korb: Haushalte in Kleinheppach haben wieder fließendes Wasser

Die Störung in der Brunnenstraße in Kleinheppach wurde am Mittwoch (6. Juli) kurz nach 14 Uhr behoben. Das teilen Anwohner unserer Redaktion mit. Das bestätigen auch die Stadtwerke Waiblingen auf Anfrage unserer Redaktion. "Die Störung an der Wasserhauptleitung in Kleinheppach ist beseitigt. Wir bedanken uns bei unseren Gas/Wasser-Kollegen für die schnelle Behebung", schreiben die Stadtwerke Waiblingen auf ihrer Internetseite.

Störung wurde um 7.29 Uhr gemeldet

Die gute Nachricht: Nachdem am Mittwochmorgen (6. Juli) um 7.29 Uhr der Wasserrohrbruch in der Brunnenstraße gemeldet wurde, haben nach fast sechseinhalb Stunden die betroffenen 300 Haushalte in Kleinheppach wieder fließendes Wasser.