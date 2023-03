Südrand Langenäcker Korb: Wann die Wohnungen fertig sind und was sie kosten

Die Bauplätze im Gebiet „Südrand Langenäcker“ sind längst verkauft. Während manche Bewohner ihr neues Eigenheim schon bezogen haben, liegen einige Flächen noch brach - und auf anderen Plätzen wird gebaut. Unter anderem an den größeren Projekten der Bauträger Wilma und Paulus, die entlang der Südstraße Mehrfamilienhäuser erreichten. Ein Großteil der Wohnungen steht noch zum Verkauf.

Aktuell sind 20 Standorte der vorhandenen Bauplätze fertig bebaut. Auf der Fläche von 3,32 Hektar sollen auch in Zukunft weitere Wohnungen entstehen. Geplant sind nach Angaben der Gemeinde Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Geschosswohnungsbauten. Das Kinderhaus wird in diesem Jahr fertiggestellt. Im September können es die Kinder in Beschlag nehmen.

Aktuell gibt's keine Bauplätze, Wohnungen aber durchaus. Die Bauträger Wilma und Paulus erstellen 23 beziehungsweise 22 Wohnungen. Im Merlotweg 7 und 9 errichtet die Paulus Wohnbau GmbH ein Objekt in Holzhybridbauweise mit besonderen Energiestandards. Der Verkauf der 22 Eigentumswohnungen ist angelaufen – alle sind derzeit noch zu haben. Angeboten werden Wohnungen zwischen zwei und vier Zimmern und mit Größen von 38 bis 95 Quadratmetern. Entsprechend unterschiedlich die Preise von 254.000 Euro (zwei Zimmer, 40 Quadratmeter) bis 657.000 Euro (drei Zimmer, 95 Quadratmeter).

Zinssituation und Ukraine-Krieg sorgen für mehr Zurückhaltung

Ein Paulus-Haus in der Rieslingstraße 20 im Korber Neubaugebiet ist bis auf Verputzarbeiten an der Außenfassade abgeschlossen, und die meisten Wohnungen sind inzwischen bezogen. Dort ist laut Paulus noch eine Wohnung verfügbar.

Die Auswirkungen des Ukrainekrieges und die aktuelle Zinssituation haben dazu geführt, dass potenzielle Käufer zur Zeit eher zurückhaltend sind, was den Immobilienmarkt angeht, so die Einschätzung der Paulus-Vermarktungsabteilung.

Wohnen im "Korber Viertele"

Unter dem Namen „Korber Viertele“ baut die Wilma Immobilien-Gruppe auf einem das 1320 Quadratmeter großen Grundstück am Merlotweg 3 und 5 am „Südrand Langenäcker“ zwei Mehrfamilienhäusern mit einem bis fünf Zimmer und von circa 39 bis 120 Quadratmeter Wohnfläche. Den Bewohnern stehen 31 Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung. Diese bietet auch Platz für Fahrräder, Kinderwagen und E-Bikes.

Neue Kita mit 85 Plätzen

Je nach Wohnungsgröße liegen die Verkaufspreise zwischen 255.000 und 735.000 Euro. Aktuell ist der Rohbau fertiggestellt, der Innenausbau hat begonnen. „Die ersten Bewohner können Ende 2023 in ihr neues Zuhause einziehen“, teilt die Firma auf Anfrage mit. Elf der Wohnungen sind noch im Vertrieb, davon sind drei als geförderte Eigentumswohnungen vorgesehen. Die aus drei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss bestehenden Mehrfamilienhäuser werden im KfW-55-Standard in Massivbauweise erstellt.

Im Norden wird das Baugebiet durch die Südstraße und im Osten durch die Traminerstraße begrenzt, im Süden und Westen jeweils durch die Markungsgrenze zu Beinstein. Insgesamt sollen am „Südrand Langenäcker“ etwa 31 Einzel, Doppel- und Reihenhäuser entstehen. Dazu 90 Wohneinheiten im Geschosswohnungsbau.

In der viergruppigen Kita sollen 85 Kinder vom ersten bis zum sechsten Lebensjahr dort betreut werden. Es sind zwei Gruppen für Kinder über drei Jahren und zwei U-3-Gruppen vorgesehen.