Nachdem es am Korber Hallenbad am 4. März gebrannt hat, geht jetzt die Sanierung weiter. In der Sitzung am Dienstag, 13. April, hat der Gemeinderat einstimmig die Vergabe des „Ausschreibungspakets 2“ beschlossen:

Der Auftrag für Ausstattung und Türen wird an die Firma „Schäfer Trennwandsysteme“ aus Horhausen für knapp 157.000 Euro netto vergeben. Desweiteren geht der Auftrag für den Landschaftsbau an die Firma Mayer aus Leutenbach zum Angebotspreis von rund 86.000 Euro netto. Beide