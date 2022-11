Schnelles Internet für Korb: Wann starten endlich die Bauarbeiten?

Die Versorgung mit schnellem Internet im Rems-Murr-Kreis fällt von Kommune zu Kommune sehr unterschiedlich aus: Während 1300 Haushalte in Waiblingen-Bittenfeld demnächst einen Glasfaser-Anschluss bekommen (hier sind grundsätzlich 50 bis 1000 Megabits pro Sekunde möglich), kämpft Schorndorf darum, in der Kernstadt mehr als 16 Megabits pro Sekunde aus ihren veralteten Leitungen hervorzukitzeln. Noch schlimmer sieht es in manchen Teilen von Korb aus: Für etwa 100 Haushalte in den „weißen Flecken“ sind zwölf Megabits pro Sekunde schon das Höchste der Gefühle.

Eigentlich hätten unterversorgte Gebiete priorisiert werden sollen

Für die Anwohner mehr als ärgerlich. Einer der Betroffenen ist der ehemalige Grünen-Gemeinderat Gerhard Brenner. In der jüngsten Sitzung des Korber Gemeinderats hat er sich einmal wieder zu Wort gemeldet - nämlich im Rahmen der Bürgerfragestunde. Auf der Tagesordnung stand nämlich die Vergabe der „weißen Flecken“ für den Breitbandausbau in Korb an die Telekom.

Brenner wünscht sich, dass die Gemeinde bei den unterversorgten Gebieten stärker Druck auf die Telekom ausübt, damit diese Haushalte priorisiert versorgt werden. Da sei einfach Initiative von der Verwaltung nötig, „weil bei der Telekom die Entscheider dauernd wechseln“. Bürgermeister Jochen Müller nahm die Anregung zur Kenntnis, verwies allerdings an das Telekommunikationsunternehmen: „Nicht die Gemeinde Korb ist die, die ausbaut, sondern die Telekom“, so Müller.

"Weiße Flecken" sind Teil von Förderprogramm

Ein bisschen komplexer ist die Sachlage zumindest bei den stark unterversorgten und als „weiße Flecken“ deklarierten Gebieten allerdings schon. Hier sollte die Versorgung nämlich durchaus priorisiert passieren. Schon 2015 brachte die Bundesregierung hierfür das Weiße-Flecken-Förderprogramm deutschlandweit auf den Weg, damit sollte der Breitbandausbau auch in Gebiete vordringen, in denen kein privatwirtschaftlicher Ausbau in Aussicht stand und eine Internetgeschwindigkeit von 30 Megabits pro Sekunde vorhanden war.

Eben um dieses Förderprogramm ging es auch in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats: Mit 90 Prozent Zuschuss sollen jetzt auch die „weißen Flecken“ in Korb von Bund und Land beseitigt werden, die Gemeinde übernimmt selbst zehn Prozent der Kosten in Höhe von insgesamt 605.232 Euro. Auch die Gemeinschaftsschule in der Brucknerstraße soll im Zuge des Förderprogrammes einen schnelleren Internetanschluss bekommen.

Förderbescheide kamen sehr spät

Allerdings zog sich das Verfahren dazu so lange hin, dass bis 2020 noch nicht klar war, ob die unterversorgten Gebiete in Korb tatsächlich förderfähig wären. Dadurch gingen die erforderlichen Förderbescheide für Korb erst im Sommer 2021 ein - jetzt kam die Gemeinde in Zeitdruck: Denn die Telekom hat bereits 2019 mit dem flächendeckenden Ausbau des Breitbandnetzes im Rems-Murr-Kreis begonnen, auch in Korb hat die Vermarktung für Glasfaser-Anschlüsse im Oktober 2022 schon gestartet. Für die geförderten Flächen mit der bisher schlechtesten Internetversorgung musste der Ausbau allerdings erst noch gesondert durch den Zweckverband Breitbandausbau Rems-Murr ausgeschrieben und vergeben werden.

Dadurch bestand die Gefahr, dass der reguläre Ausbau den geförderten überholen könnte - und ausgerechnet die Haushalte in den „weißen Flecken“ als Letztes schnelleres Internet bekommen könnten. Diese peinliche Wendung konnte die Verwaltung aber noch einmal verhindern: Einstimmig wurde jetzt der Breitbandausbau für die „weißen Flecken“ und die Gemeinschaftsschule ebenfalls an die Telekom vergeben.

Wann geht es endlich los?

Gleichzeitig herrscht bei der Gemeinde Ungewissheit darüber, wann die Telekom überhaupt mit den Arbeiten für den Breitbandausbau in Korb beginnt. Im Oktober war dafür noch vom Herbst 2022 die Rede. „Der wäre dann rum“, stellt Bürgermeister Jochen Müller trocken fest. Genaueres weiß die Verwaltung zu den Plänen des Telekommunikationsunternehmens auch noch nicht. „Unser Wunsch wäre, dass die Telekom sagt: Mit der Baufirma machen wir es und dann fangen wir an“, sagt Kämmerer Stefan Obenland.

„Wir sind in den letzten internen Abstimmungen vor dem Baustart“, informiert eine Sprecherin der Telekom auf Anfrage unserer Redaktion. Sobald die geklärt seien, gehe es los: „Am Zeitplan für den Ausbau halten wir fest.“ Im Oktober hatte das Telekommunikationsunternehmen angekündigt, mit dem Ausbau in Korb bis Ende 2023 fertig sein zu wollen.

Die Telekom weist außerdem darauf hin, dass die Vermarktungsphase noch läuft: „Interessenten können bis zum 31. Januar 2023 einen Glasfaseranschluss von der Telekom buchen und erhalten damit den Hausanschluss kostenfrei.“