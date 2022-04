Die Telekom will in Korb im Sommer ihr Glasfasernetz erweitern. Das geschehe „im eigenwirtschaftlichen Ausbau und ohne Erreichen einer Vorvermarktungsquote“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Das Ausbaugebiet umfasst laut der Telekom rund 3600 Haushalte, darunter auch die Gemeinschaftsschule Korb.

{element}

Alle Anwohner könnten sich einen kostenfreien Glasfaseranschluss bis ins Haus legen lassen. „Dadurch haben sie künftig den besten Anschluss und können auf die stetig