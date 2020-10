„Es gingen wohl Gerüchte rum, dass ich an dem Virus gestorben sei“, sagt Dr. Issa Garfami. Der Facharzt für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt Akupunktur und Schmerztherapie war selbst mit dem Coronavirus infiziert. Ende März steckte sich der Arzt aus Korb an, bis Mitte Juni war er in Behandlung. Während seine Ehefrau und sein Sohn die Krankheit mit leichten grippalen Symptomen überstanden, sah es bei Issa Garfami ganz anders aus. Er lag auf der Intensivstation, musste künstlich beatmet werden