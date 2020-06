Der Korber Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, dass die Gebühren weiterhin so berechnet werden wie bisher. Die Gebühren für die Kinderbetreuung werden demnach in Korb nicht einkommensabhängig, sondern nach wie vor nach Betreuungsform und Kinderanzahl unter 18 Jahren gestaffelt. Laut Gemeinde ist das Ziel, Familien mit mehreren Kindern zu entlasten. Die Grünen im Korber Gemeinderat sehen gerade in dieser Staffelung aber ein Problem und fürchten, dass die soziale