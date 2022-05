Skatepark, Tischtennis und Ausflüge: Das wünschen sich Jugendliche in Korb

Als Sozialarbeiter Nicolai Rösel die Ergebnisse des kleinen Jugendforums – einer Umfrage unter Jugendlichen im Jahr 2021– präsentiert, überraschen die Antworten nicht wirklich. „Ganz hoch im Kurs stehen ein Skatepark, eine Tischtennisplatte vor dem Juze (Jugendzentrum), ein Gruppenraum ab 13 Jahren, ein Ausflug in die Sprungbude sowie kostenloses Essen und Gokartfahren in Stuttgart“, berichtet Rösel in der Sitzung des Ortsjugendgemeinderats in Korb.

Im Korber Juze will man die Zeit ohne Corona-Beschränkungen nutzen

Es sind gemeinsame Aktivitäten und Treffmöglichkeiten, die sich die Jugendlichen im Korber Jugendtreff wünschen. Das ist nicht verwunderlich. Schließlich sei das Jahr 2021 für die Jugendarbeit ein kurzes Jahr gewesen, so Rösel. Wegen Corona hatte der Jugendtreff Korb bis Ende Mai 2021 geschlossen. Erst „von Juli bis Dezember war wieder Offener Treff“, sagt Nicolai Rösel. Man habe versucht, die verkürzte Zeit zu nutzen, so der 23-Jährige.

Gemeinsame Ausflüge wie Gokartfahren in Backnang, eine Halloween-Party und Lasertag-Spielen in Weinstadt seien gut bei den Jugendlichen angekommen. „Einiges werden wir sicherlich noch einmal machen“, sagt der Sozialarbeiter. Jetzt sei noch die Frage zu klären, welche Wünsche in nächster Zeit umgesetzt werden können. Einige Anregungen wurden bereits umgesetzt. „Im Februar 2022 haben wir bereits einen Ausflug in die Sprungbude gemacht“, so Rösel. Auch der Gruppenraum für ab 13-Jährige sei eingerichtet.

Die Tischtennisplatte wird bald Realität

Auch ist es bald möglich, dass die Jugendlichen Tischtennis vor dem Juze spielen können. „Der Steintisch kommt wahrscheinlich im Sommer“, sagt Nicolai Rösel. Wie es um die anderen Wünsche der Befragung steht, bleibt bei der Ortsjugendkonferenz noch offen. Auf der Liste stehen noch ein Air-Hockey-Tisch, Billard, ein Gaming-PC und Alkoholausschank ab 20 Uhr für über 16-Jährige.

Das Durchschnittsalter liege zwischen 14 bis 15 Jahren, sagt der Sozialarbeiter. „Wir haben Stammbesucherinnen und -besucher und zwei bis drei Gruppen, die regelmäßig vorbeischauen – ein bunt gemischter Haufen“, sagt der Sozialarbeiter. An Tagen mit Hochbetrieb sind schon mal 30 bis 35 Besucherinnen und Besucher im Juze. „An ruhigen Tagen sind es um die zehn Jugendliche“, so Rösel. Ab einem gewissen Alter treffen sich die jungen Erwachsenen dann nicht mehr im Juze. „Je älter die Jugendlichen werden, desto weniger werden die Besuche.“

Wird es im Korber Jugendtreff kostenloses Essen geben?

Noch steht zur Debatte, ob es im Juze kostenloses Essen geben wird. „Unser pädagogischer Ansatz ist es, dass jeder einen kleinen Betrag zahlen muss, um den Wert des Essens zu erkennen“, sagt Nicolai Rösel. Bei den Kochangeboten sei aber alles günstig gehalten. „Und wir kaufen die Lebensmittel ein“, so der Sozialarbeiter.

„Es ist interessant zu hören, was die Jugendlichen interessiert“, sagt der Korber Bürgermeister Jochen Müller, der die Ortsjugendkonferenz leitet. Er verspricht: In den kommenden Monaten solle die mobile Jugendarbeit auch im Gemeinderat ausführlich zur Sprache kommen.