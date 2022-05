So können defekte Straßenlaternen in Korb direkt gemeldet werden

Um der Sicherheit in den Korber Straßen nachzukommen, hat die Gemeindeverwaltung Korb einen Straßenbeleuchtungsvertrag mit der Süwag Energie AG abgeschlossen. Der Vertrag nach dem Modell „Rundum-Sorglos“ beinhaltet – wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt – die Wartung und Instandhaltung aller Leuchtmittel und Leuchtkörper in Korb durch die Syna GmbH, eine 100 Prozent Tochtergesellschaft der Süwag Energie AG.

Auf kurzem Weg die Reparatur in die Wege leiten

Wesentlicher Bestandteil des Straßenbeleuchtungsvertrags ist die Möglichkeit, defekte Straßenlampen durch die Bürger direkt der Syna zu melden und somit „auf kurzem Weg“ die Reparatur in die Wege zu leiten, heißt es aus dem Korber Rathaus.

Bürger, denen defekte Lampen auffallen, können die Störung jederzeit der Verwaltung unter Bauamt@Korb.de sowie auf der Homepage der Syna über eine Online-Schadensmeldung (www.syna.de/corp/stoerung-melden) oder direkt über die kostenlose App „Meine Süwag“ melden.

Fehlerart kann angegeben werden

Die Nutzer sehen online einen Stadtplan vom Gebiet Rems-Murr und können in die Gemeinde Korb reinzoomen und die Straße sowie die Laterne auswählen, die defekt ist. Bei der Fehlerart stehen zur Auswahl unter anderem „Einzelne Leuchte defekt“, „Straßenbeleuchtung schaltet zu früh aus“ und „ Leuchte blinkt“.

Anschließend kann der Name, die Telefonnummer und die Mail-Adresse angegeben sowie ein Foto hochgeladen werden.

Darüber hinaus stehen der Pressemitteilung zufolge als weitere Kommunikationsmöglichkeiten folgende Meldewege zur Syna zur Verfügung: E-Mail: tma@syna.de beziehungsweise unter der Telefonnummer 0 71 92/92 41 300.

Störungshotline bei akuter Gefahr

Bei akuter Gefahr, wie beispielsweise ein umgefahrener Mast, werden Bürger gebeten, direkt die Störungshotline unter der Telefonnummer 08007962787 zu wählen.