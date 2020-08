Was auf der umstrittenen Baustelle am Ende der Steinacher Straße in Korb passiert, beäugen die Nachbarn inzwischen ganz genau. Die Anwohner beklagen, dass ständig riesige Baustellenfahrzeuge vor ihren Haustüren stehen und sie zuparken. Auch Beschädigungen an mehreren Mauern und einer Hecke soll es gegeben haben. Der Gemeinde Korb, vor allem dem Ordnungsamt, werfen die Anwohner Untätigkeit vor. Sie fühlen sich im Stich gelassen.

Trotz Protest: Der Rohbau eines der vier Häuser