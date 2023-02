„So voll wie noch nie“: DLRG Korb feiert Fasching mit rund 170 Kindern

Überall Prinzessinnen und Polizisten, Superhelden und Zauberer, Eisköniginnen und diesmal überraschend viele Biene: Die Mehrzweckhalle in Kleinheppach war beim traditionellen Kinderfasching der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Ortsgruppe Korb so voll wie noch nie. Das teilt die Ortsgruppe in einer Pressemitteilung mit.

Demnach haben rund 170 Kinder volle zwei Stunden lang beim Animationsprogramm mit Luftballontanz, Schokokuss-Wettessen und Mumienwickeln alles gegeben.

Die Rekordteilnehmerzahl liegt dem Veranstalter zufolge vermutlich auch an der zweijährigen Coronapause.

15 Helferinnen und Helfer der DLRG waren im Einsatz

Alle wollten endlich mal wieder ungezwungen Fasching feiern – und wenn mit Maske, dann allenfalls mit Clownsmaske. Bei dem Nachmittag voller Musik, Tanz, Kuchen und ganz viel Spaß für Groß und Klein waren etwa 15 Helferinnen und Helfer der DLRG im Einsatz.