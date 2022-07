Sommer, Sonne, Open-Air-Konzert: Musikverein Korb-Steinreinach ehrt Mitglieder

Sommer, Sonne, Open-Air-Konzert – der Musikverein Korb-Steinreinach hat erfolgreich sein Jubiläumskonzert an der Kirchenruine gefeiert.

Mitglieder für Vereinstreue geehrt

Die Vorsitzende Katrin Pfeiffer ehrte zu Beginn des zweiten Teils zahlreiche Mitglieder: Larissa Ries und Stefan Hartmann erhielten für ihre zehnjährige aktive Tätigkeit an Tenorhorn und Trompete die Ehrennadel in Bronze. Auch Sandra Ries und Johannes Lang sind schon zehn Jahre dabei, und das, obwohl sie in Waiblingen und Esslingen in weiteren Orchestern mitwirken.

Tanja Müller und Karl Rothwein bekamen für 20 Jahre aktive Vereinsmitgliedschaft die silberne Ehrennadel. Doch Karl Rothwein ist nicht nur einer der Fahnenträger, er war rund 20 Jahre lang der zweite Kassier. Ihm verdankt der Musikverein auch unzählige hilfreiche Eigenbauten wie die Grillgestelle oder den Anhänger für die Festlogistik, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Die Flügelhornistin Angela Schmidt wurde mit der Ehrennadel in Gold für 30 Jahre Musizieren ausgezeichnet.

Fördernde Mitglieder bilden das Rückgrat des Vereins

Doch die Musik ist nur eine Seite, denn mindestens genauso wertvoll sind die vielen fördernden Mitglieder, welche das Rückgrat des Musikvereins bilden, schreibt Pressewart Philipp Äckerle im Namen des Musikvereins. Martin und Ronja Rothwein unterstützen den Verein bereits seit 20 Jahren, Karin Bindel und Cäcilie Kurz seit 30 Jahren, wofür der Blasmusikverband Baden-Württemberg Ehrennadeln in Silber und Gold überreichen ließ.

Eine Ehrennadel in Gold mit Diamant erhielten Gerhard Eckhardt, Gerhard Schwarz, Rolf Schweizer und Margrit Frey, da sie den Verein seit 40 beziehungsweise 50 Jahren fördern. „Ein Engagement, das heutzutage selten und daher ein großer Schatz ist, den wir würdigen.“ Mit ebenso großer Dankbarkeit sei auch der Vorsitzenden Alexandra Ott für zehn Jahre im Amt der Vereinsleitung die Fördermedaille in Bronze überreicht worden. „Egal ob Marktschirme besorgen, zum Großmarkt fahren, Sekt bestellen oder an der Pommes-Fritteuse schaffen: Unsere Alex ist ein echtes Organisationsgenie“, schreibt der Musikverein.

Zu guter Letzt durfte Klaus Nübel für seine 35-jährige Tätigkeit als Dirigent (davon 20 Jahre in Korb) die Dirigentennadel in Gold mit Diamant und einen Ehrenbrief entgegennehmen.