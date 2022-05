Sonne, Eis und Tagesessen: Kiosk im Korber Bädle erwartet viele Badegäste

Kurz vor dem Wochenende zeigt sich der Mai von seiner sonnigsten Seite: Bis zu 32 Grad sollen es an diesem Freitag werden – perfektes Wetter für einen Besuch im Freibad. Im Kiosk des Korber Bädle rechnet man schon mit einer Vielzahl an Badegäste. Denn mit den heißen Tagen steigt auch die Nachfrage nach Speisen und Getränken.

„Wir haben einen großen Gefrierraum und einen Kühlraum, wo wir viel lagern können“, sagt Dana Sotiriadou mit Blick die nächsten Tage. Die Mutter des Kioskpächters Georgios Malamas, der das gastronomische Angebot im Korber Bädle seit vergangenem Jahr übernommen hat, ergänzt: Die Lagerräume für Lebensmittel wurden erst im Vorjahr neu eingebaut.

Ein Umstand, der sich in der aktuellen Saison besonders an gut besuchten Tagen auszahlt. „Dann kaufen wir mehr und können viel lagern“, sagt sie.

Neues zum Saisonstart: Kiosk bietet nun Tagesessen und mediterrane Speisen an

Seit dem 30. April hat das Korber Bädle geöffnet und damit auch der zum Bad zugehörige Kiosk. Dana Sotiriadou zeigt sich zufrieden mit den vergangenen zweieinhalb Wochen. Der Saisonstart sei „gut gelaufen“. Auch hat die Pächter-Familie – Georgios Malamas wird nämlich tatkräftig von Mutter Dana und Stiefvater Steffen Hehr unterstützt – die Hoffnung auf eine Saison mit gutem Wetter. „Wir hoffen, dass wir viele schöne Tage bekommen“, sagt Dana Sotiriadou.

Zum Saisonstart im Korber Bädle gibt es auch Veränderungen in der Küche und auf der Speisekarte des Kiosks. „Wir haben jetzt auch Gyros, Tagesessen und mediterrane Vorspeisen im Angebot“, zählt sie auf. Möglich ist das, weil die Küche des Kiosks vergrößert wurde. Die mediterranen Gerichte seien jedoch eine Erweiterung zum bestehenden Angebot, klassische „Freibad-Gerichte“ wie Pommes frites, Hamburger und Salate gebe es weiterhin. Nicht zu vergessen ist das selbst gemachte Eis, welches von Dana Sotiriadous Zwillingsschwester in Schorndorf hergestellt wird.

Die Preise im Kiosk müssen erhöht werden

Der Anstieg der Lebensmittelpreise in den vergangenen Wochen und Monaten geht am Kiosk nicht spurlos vorbei. „Unsere Preise sind sehr günstig“, sagt Dana Sotiriadou. Das sollen sich auch bleiben, jedoch muss die Pächter-Familie wie so viele andere Gastronomen die Preise für Essen und Getränke anheben. „Ein bisschen heben wir sie an, aber nicht zu viel“, sagt sie. Schließlich handle es sich immer noch um einen Freibad-Kiosk.

Nicht nur Badegäste können das kulinarische Angebot nutzen. Gäste, die nur essen möchten, können ins Korber Bädle, ohne Eintritt zu zahlen, so Sotiriadou. Geöffnet hat der Kiosk zu den Öffnungszeiten des Freibads. „Die Küche öffnet um elf Uhr und schließt um 19.30 Uhr“, sagt sie. Je nachdem, wie gut das Wetter abends ist, bleibt der Kiosk auch mal länger geöffnet. Mit Getränken lassen die Gäste dann gerne auch mal den Abend ausklingen, so Sotiriadou.

Der Personalmangel ist auch im Freibad-Kiosk ein Thema

Zu Saisonstart sehe es personal-technisch „momentan gut aus“, sagt sie. Es werde sich zeigen, was die nächste Zeit bringt, so Dana Sotiriadou. Für den Kiosk sucht die Pächter-Familie aber noch Aushilfen. Derweil versucht die Familie, sich untereinander zu helfen: „ Wir halten zusammen und helfen einander.“ Wenn doch mal Not am Mann in der Küche sein sollte, springen in Ausnahmefällen sogar Vereinsmitglieder ein. Dana Sotiriadou lobt die Hilfsbereitschaft und gute Zusammenarbeit mit dem Korber Bädles-Verein. „Der Verein unterstützt uns sehr“, sagt sie.

Und auch wenn mal eine Schlechtwetterfront über Korb hinwegzieht, besuchen die Vereinsmitglieder den Kiosk. „Viele kommen dann trotzdem vorbei, obwohl sie nicht schwimmen können“, sagt sie. Das soll in dieser Saison aber eine Ausnahme bleiben. Dana Sotiriadou sagt: „Wir hoffen auch einen Bomben-Sommer und sind mit guter Laune wieder für die Gäste da“.