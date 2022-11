Sozialpädagogin aus Korb: Anzahl hilfesuchender Schüler wegen Corona verdoppelt

Seit Dezember 2019 arbeitet Simone Klein als Sozialpädagogin an der Gemeinschaftsschule (GMS) in Korb. Seitdem war ihr Arbeitsalltag an der Schule fast kontinuierlich durch die Corona-Pandemie geprägt. „Nach meinem Einstieg ging es gleich los“, sagt Simone Klein in der jüngsten Gemeinderatssitzung, in der sie den Abschlussbericht der Schulsozialarbeit vom Schuljahr 2021/2022 vorgestellt hat. Im letzten Schuljahr haben der Sozialpädagogin zufolge wieder viele Angebote stattfinden können – doch die Auswirkungen der Pandemie auf die Schüler blieben nicht unbemerkt. „In den zehnten Klassen von heute gibt es mehr Probleme als in denen von vor der Pandemie“, so die Sozialpädagogin.

Der Bedarf an individuellen Beratungen ist gestiegen

199 ist die Anzahl der Schüler, die im vergangenen Schuljahr eine Einzelfallberatung bei Simone Klein in Anspruch genommen haben – mehr als doppelt so viele wie im Jahr davor, da waren es noch 97. Die Anzahl der Gespräche wird von dieser Zahl jedoch noch nicht widergespiegelt: Alleine 37 der Schulkinder haben mehr als drei Termine wahrgenommen, wie aus dem Abschlussbericht der Sozialpädagogin hervorgeht. Die Beratungsthemen seien weit gefächert, sie reichten von „Schulschwierigkeiten, Problemen der Persönlichkeitsentwicklung, Konflikten mit Mitschülern, sozialen Auffälligkeiten bis hin zu Konflikten im Elternhaus“. Anlaufstelle für eine Beratung sei häufig die offene Sprechstunde in der Mittagspause.

Simone Klein nimmt an, dass der hohe Beratungsbedarf durch die Corona-Pandemie bedingt wurde: „Streit zu Hause, Leistungsabfall, Depression, Vandalismus, Angst, unter Menschen zu sein, Zukunftsängste und Selbstzweifel sind nur die bedeutendsten Folgen, die Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen ausgelöst haben.“

Die hohe Nachfrage führe dazu, dass längere Wartezeiten entstehen – für die Sozialpädagogin ist das ein Problem, denn sie möchte „eine verlässliche Ansprechpartnerin für Schüler und Schülerinnen“ sein. „Wenn ich meine Wochenarbeitszeit auf die 660 Kinder und Jugendlichen an der Gemeinschaftsschule aufteile, bleiben mir in der Woche im Durchschnitt pro Schüler nur vier Minuten Zeit“, so die Sozialpädagogin. Viele warteten derzeit bis zu zwei Wochen auf einen Gesprächstermin.

Aussicht auf Unterstützung gibt es derzeit jedoch nicht: „Leider wurden die Förderrichtlinien des Kommunalverbands für Jugend und Soziales für die Neuschaffung einer Stelle im Schulsozialarbeitsbereich geändert“, teilt die Gemeinde in einer Gemeinderatsvorlage mit. Anstatt der Neuschaffung einer weiteren Stelle sei nur eine Aufstockung möglich – doch Simone Klein arbeitet bereits als Vollzeitkraft. „Zwischen Januar und März 2022 hatte ich Unterstützung von einer Dualen Studentin der Paulinenpflege, die ihre Praxisphase in der Schulsozialarbeit machen wollte.“

Neben der Beratung organisiert Simone Klein weitere Projekte

Die Schulsozialarbeit an der GMS Korb beinhaltet neben der Einzelberatung weitere Projekte, die Simone Klein organisiert. Dazu zählen offene Angebote, wie „Early-Bird-Silchersaal“, das Schülern morgens ein entschleunigtes und entspanntes Ankommen in der Schule ermöglicht.

Darüber hinaus verfolgt die Sozialpädagogin einen festen Plan, der Angebote für die Klassenstufen drei bis sieben beinhaltet. Je nach Stufe setzt Simone Klein andere Schwerpunkte: „In der Klasse drei geht es um das Kennenlernen der eigenen Gefühle.“ In der Gefühlswerkstatt sollen soziale Kompetenzen spielerisch erlernt werden. In Klasse vier hingegen liege der Schwerpunkt unter anderem auf den digitalen Medien: „Die Kinder lernen hier die Chancen und Herausforderungen von digitalen Medien kennen.“

Soziale Medien würden immer mehr zum Thema, so die Sozialpädagogin. Darunter auch Mobbing. Häufig sei es schwierig, Fälle in der Praxis aufzudecken, antwortet sie auf die Frage von der Gemeinderätin Cora-Constanze Sommerey (Bündnis 90/Die Grünen) zum Thema Mobbing über den Nachrichtendienst Whatsapp. „Manchmal bekommt man es einfach nicht mit.“ Doch in solchen Fällen ist Simone Klein nicht gänzlich auf sich alleine gestellt, denn ein weiteres Standbein der Schulsozialarbeit ist die außerschulische Vernetzung, beispielsweise mit der Paulinenpflege: In Treffen mit dem Jugendhilfeverbundteam „gibt es die Möglichkeit, sich über die eigene Arbeit auszutauschen“. Ebenfalls eng zusammen arbeitet Simone Klein mit der Agentur für Arbeit, wenn es um die Abstimmung berufsorientierter Angebote geht, oder dem Kreisjugendamt.

Viele der Angebote aus dem Jahr 2021/2022 möchte die Pädagogin mit ins neue Schuljahr nehmen – darüber hinaus aber auch Angebote ausbauen. Durch ihre Weiterbildung zur Wildnis- und Erlebnispädagogin habe sie neue Ideen: „Der Schulgarten oder der Wald Richtung Hanweiler kommen mir da in den Sinn.“ Außerdem soll der Silchersaal mit Einbezug der Schüler neu gestaltet werden.