"Sporthallen sind Notmaßnahmen, keine Lösung": Korb setzt auf Container-Anlagen

Ein Ende ist nicht in Sicht. Der Krieg in der Ukraine dauert an, zahlreiche Menschen verlassen ihre Heimat und fliehen. Wie vielerorts spielt das Thema auch in Korb aktuell eine sehr große Rolle. „Wir haben gemerkt, dass die Bürgerschaft, insbesondere der Freundeskreis Asyl, sich mit der Thematik sehr intensiv beschäftigt hat“, sagte Bürgermeister Jochen Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Freundeskreis Asyl warnt vor "Intensivbelegung"

In der Bürgerfragestunde meldeten sich Ehrenamtliche vom Freundeskreis Asyl zu Wort und machten unter anderem auf die prekäre Notsituation in der Flüchtlingsunterkunft in der Brucknerstraße aufmerksam. „Aufgrund des Unterbringungsdrucks“, so der Verein in seinem Brief, der in der Sitzungsunterlage der Gemeinde mit enthalten ist, sollen im Notfall in den Gemeinschaftsunterkünften bis zu vier Personen in einem Raum untergebracht werden. In der Praxis heißt es, dass in der Anlage rund 80 statt 40 Menschen zusammenleben sollen. Das sieht der Freundeskreis äußerst kritisch und warnt vor einer „Intensivbelegung“. Derzeit seien der Gemeindeverwaltung zufolge nur zwei Zimmer dreifach belegt. Das primäre Ziel der Verwaltung ist, eine solche Mehrfachbelegung zu vermeiden, heißt es aus dem Rathaus.

Mietkosten sollen überdacht werden

Denn weder die Unterkunft noch die sanitären Anlagen seien auf diese große Anzahl von Bewohnern ausgelegt, so der Freundeskreis. So schlug der Verein der Verwaltung vor, in so einem Fall zusätzliche Sanitär- und Küchencontainer zur Verfügung zu stellen. Auch richtete er das Augenmerk auf die Mietkosten. Diese betragen pro Person 172 Euro (kalt) beziehungsweise 253 Euro (warm). Der Freundeskreis bat die Gemeinde, hierfür eine Lösung zu finden, genauso für die Habseligkeiten der Bewohner, die bei einer Zusammenlegung aufgrund des Platzmangels nicht mitgenommen werden können. Auch in diesem Punkt bot der Verein seine Hilfe an und schlug vor, die Gegenstände der Flüchtlinge vorübergehend in der ehemaligen Firma Eimer unterzubringen. Die Verwaltung nahm die Punkte des Freundeskreises zur Überprüfung auf.

Bürgermeister Müller: Krisen haben sich zu einem Normalzustand entwickelt

Der Korber Bürgermeister Jochen Müller sprach – mit Blick auf die vergangenen Jahre und die aktuelle Lage – von „multiplen Krisenjahren“. Inzwischen hätten sich die Folgen der Pandemie und die des Krieges „zu einem Normalzustand entwickelt“, sagte er. Die Auswirkungen seien auch im Korber Rathaus zu spüren. Auf der einen Seite arbeite die Verwaltung „mit Hochdruck daran“, sich auf eine mögliche Corona-Welle im Herbst vorzubereiten, und auf der anderen Seite versuche sie, geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterzubringen.

Ausmaß und Folgen des Krieges wurden massiv unterschätzt

„Die Zugangszahlen steigen dramatisch“, sagte Bürgermeister Müller und fügte hinzu, dass derzeit „auch keine Hoffnung“ bestehe, dass sich die Situation bald wieder entspannen werde. „Fakt ist nun, dass die Landeserstaufnahmestellen keine Kapazitäten mehr haben“, sagte er und kritisierte das Vorgehen auf der Landesebene. Die Kommunen wurden aus seiner Sicht bei der Flüchtlingsthematik im Stich gelassen. Obwohl das Land „die Kommunen regelmäßig über den Stand der Aufnahmesituation informiert“ hätte, seien das Ausmaß und die Folgen des Krieges, etwa die Zahl der Flüchtlinge, massiv unterschätzt worden.

Gemeinde sucht weiterhin Wohnraum für Flüchtlinge

Wichtig sei für den Bürgermeister bei dieser Thematik, „Einschränkungen für die Bevölkerung und vor allem für die Kinder, nach Corona, nach geschlossenen Schulen, nach geschlossenen Kindergärten“, möglichst gering zu halten, sagte er. „Das ist nach meiner Einschätzung das oberste und das wichtigste Ziel“, so der Bürgermeister. „Notunterkünfte in Schulen oder in Sporthallen sind vielleicht eine Notmaßnahme, aber sie sind für mich keine Lösung dieses Themas. Wir müssen andere Wege finden“, plädierte der Korber Rathaus-Chef. Die Gemeinde sucht weiterhin nach geeigneten Wohnungen für Flüchtlinge.

"Flüchtlinge drängen nach Deutschland"

Nicola De Vitis (Korber Freie Bürger) sagte: „Ich bin überrascht, dass Sie überrascht sind, dass so viele Flüchtlinge nach Deutschland kommen wollen.“ Viele Flüchtlinge würden „nach Deutschland drängen“, sagte er, weil Deutschland zahlreiche Voraussetzungen geschaffen habe. Als Beispiel nannte er sein Geburtsland Italien, wo „bei weitem nicht so hohe Standards“ zur Verfügung stünden, sagte er. Dort lebten die Menschen in verlassenen Landhäusern, kochten über offenem Feuer, arbeiteten „menschenunwürdig“ für sehr wenig Geld, so das Ratsmitglied. „Wir müssen jetzt versuchen, die Situation zu bewältigen“, betonte er. Aber im Endeffekt müsse seiner Meinung nach auch die Europapolitik etwas unternehmen.

Das vom Ratskollegen De Vitis Geschilderte solle nicht „der Anspruch in Korb sein“, merkte Grünen-Gemeinderätin Silke Gärtner-Janot an. „Wir sind eines der reichsten Länder der Welt“, sagte sie. „Natürlich ist es schwierig, sich damit anzufreunden, dass viele Menschen hierherkommen. Aber ich finde, wir sind durchaus in der Lage, etwas abzugeben und auch die Leute zu unterstützen.“

Korb hätte sich auf die Situation vorbereiten können

Des Weiteren erinnerte sie das Gremium daran, dass die Gemeinde schon lange hätte ein Konzept erstellen können, das Korb auf die jetzige Situation vorbereiten könnte. Bereits im April hätte die Gemeinderätin nach eigenen Angaben bei der Verwaltung angeregt, sich mit der bevorstehenden Herausforderung auseinanderzusetzen. Auch könne sie sich daran erinnern, gesagt zu haben, „dass wir im Herbst über die Belegung von Hallen diskutieren werden“, sagte sie. Doch damals habe man „milde gelächelt“.

Albrecht Ulrich warnt vor „Ghettobildung“ und plädiert für dezentrale Unterbringung

Der Fraktionsvorsitzende der Korber Freien Bürger, Albrecht Ulrich, sprach sich dafür aus, Geflüchtete in Container-Anlagen einzuquartieren. Gleichzeitig warnte er aber vor einer „Ghettobildung“ und plädierte deshalb dafür, die Menschen dezentral unterzubringen. Mit Blick auf die Gemeinderatsunterlagen aus dem Jahr 2016 warf er zusätzliche Standorte für die Flüchtlingsunterbringung in den Raum. „Da eignet sich zum Beispiel das Gelände ,Friedhofstraße‘ in Korb“, sagte er. Darüber hinaus schlug er vor, dass das Land „leerstehende Wohnungen“ in Korb übergangsweise „zur Nutzung akquirieren“ solle, damit darin Flüchtlinge untergebracht werden können. „Und dann müssen wir tatsächlich über Sporthallen nachdenken“, sagte Albrecht Ulrich.

Martin Zerrer, Fraktionsvorsitzender der CDU/Freie Wähler, widersprach seinem Ratskollegen, dass es viele leerstehende Wohnungen in Korb gebe. Dennoch stimmte er Albrecht Ulrich in einem Punkt zu, nämlich die Menschen dezentral unterzubringen. „Nicht bloß Ukrainer oder Syrer, da können sie auch Deutsche hineintun, die Probleme gibt es genauso“, sagte er. Wenn man die Leute „so eng zusammenwohnen“ lasse, gebe es Stress. Bezug nehmend auf die Bürgerfragestunde bat die Gemeinderätin Cora-Constanze Sommerey, Vorsitzende der Grünen-Fraktion, die Verwaltung, „die Mietzahlungen im Camp“ zu überdenken.

Sorge wegen Hallenbelegung: Akzeptanz würde rapide sinken

Eine Hallenbelegung sah Bürgermeister Jochen Müller problematisch. Die Stimmung in der Bürgerschaft sei momentan sehr positiv und die Hilfsbereitschaft groß, sagte er. Aber, „wenn wir die Ballspielhalle belegen“, so der Korber Rathaus-Chef, „wenn dort keine Handballspiele oder Ringwettkämpfe mehr stattfinden, dann wird die Akzeptanz rapide an der Stelle sinken“.

Um geflüchtete Menschen, insbesondere aus der Ukraine, in Korb unterzubringen, möchte die Gemeinde Container aufstellen. Darin soll für rund 50 Menschen eine Bleibe geschaffen werden. Der Korber Kämmerer Stefan Obenland erklärte in der Sitzung, dass dieses Vorhaben mit bis zu 400.000 Euro gefördert werde. Zu den Voraussetzungen gehöre unter anderem, dass mindestens zehn Quadratmeter pro Person zur Verfügung gestellt werden müssen. „Wir müssen 20 Jahre Eigentümer der Anlage sein, sprich, wenn wir einen Standort suchen, muss auch gewährleistet sein, dass die Anlage 20 Jahre an dem Standort stehen muss“, sagte er. Auch müsse die Anlage zehn Jahre lang im Rahmen der sozialen Zwecke eingesetzt werden, etwa als Flüchtlings- oder Obdachlosenunterkunft.

Der Gemeinderat hat die Verwaltung einstimmig damit beauftragt, andere Standorte als die Brucknerstraße für die Unterbringung von Flüchtlingen in Container-Anlagen zu prüfen.