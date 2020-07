Trotz Corona sollte zum 80. Geburtstag des Korber Bädles was geboten werden – und darum haben die Ehrenamtlichen am Samstag ihren ersten sogenannten A-Bomben-Wettbewerb veranstaltet. Um 11 Uhr ging es los, das Finale der Herren fand von 18.30 Uhr an statt.

Die Teilnehmer mussten so ins Wasser springen, als ob sie in der Badewanne sitzen würden – und mit ihrem Po mussten sie als Letztes im Wasser aufkommen. Bewertet wurde dabei, wie gut die Figur beim Springen war und wie weit das