Streit wegen Fliesenarbeiten im Korber Hallenbad: Gericht beauftragt Gutachten

Das Hallenbad in Korb wurde im vergangenen Herbst für rund 5,2 Millionen Euro saniert – doch das Projekt ist noch lange nicht abgeschlossen. Wegen der Fliesenarbeiten befindet sich die Gemeinde Korb aktuell in einem Rechtsstreit mit der beauftragten Firma, der vor Gericht ausgetragen wird. „Es wird ein selbstständiges Beweisverfahren stattfinden“, sagt Lisa Gunter, Pressesprecherin der Gemeinde Korb. Einen Termin für das Verfahren gebe es noch nicht. Aktuell habe das Gericht ein Gutachten beauftragt, so die Gemeinde. „Sobald dieses erstellt wurde, wird das Gericht über die weitere Vorgehensweise entscheiden.“

Unterwasserbeleuchtung funktioniert nicht: Gemeinde sucht nach Ursache

Neben den Neuerungen beschäftigen die Gemeinde weiterhin die Mängel nach der Sanierung des Hallenbads. Laut Gemeinde handelt es sich dabei hauptsächlich um Restarbeiten, welche durch Lieferverzögerungen oder Krankheitsfälle noch ergänzt werden müssen. Im Becken selbst funktioniert die Unterwasserbeleuchtung nicht ganz einwandfrei. „Die Beleuchtung geht manchmal aus“, so die Gemeinde. Man sei aktuell auf der Suche nach der defekten Lampe und werde dies schnellstmöglich beheben.

Schließlich will die Gemeinde eigenen Angaben zufolge den Besuchern das „bestmögliche Badeerlebnis“ im Hallenbad ermöglichen. In den vergangenen Wochen wurde daher eine neue zusätzliche Sicherheitsbeleuchtung im Bad programmiert. „Im Falle eines Stromausfalls zeigt diese den Weg nach draußen an“, sagt Lisa Gunter. Die neue Beleuchtung ist im Bereich der Technik, in den Umkleiden und im Bad selbst angebracht.

„Ein kleines Highlight“, vor allem für unsere Vereine, ist die Installation eines Bluetooth-Adapters für die Musikanlage im Hallenbad wie auch in den Umkleiden“, so Gunter. Das sei der Wunsch der Vereine gewesen, so Bürgermeister Jochen Müller in der vergangenen Gemeinderatssitzung.