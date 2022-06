Syrien-Flüchtling Kanyouwar Jawish eröffnet Schneiderei in Kleinheppach

Ist ein Hemd zu groß, eine Hose zu lang oder der Reißverschluss einer Tasche kaputt, sucht der gelernte Schneidermeister Kanyouwar Jawish in wenigen Handgriffen zwischen den Fäden, Garnen, Ösen und Haken das Richtige heraus und repariert es. Vor sieben Jahren kam der heute 34-Jährige als Flüchtling aus Syrien nach Deutschland. Er verwirklichte sich seinen Traum und eröffnete im Jahr 2018 ein Modeatelier mit Änderungsschneiderei in Waiblingen.

Obwohl Kanyouwar Jawish in diesen Tagen alle Hände voll zu tun hat, hat er Grund zur Freude: Am Montag, 4. Juli, macht er offiziell seine zweite Filiale in Kleinheppach auf. Die Vorbereitungen für die Schneiderei in der Hinteren Straße 6, wo bisher eine Fußpflege drin war, laufen derzeit auf Hochtouren. Denn dort plant der 34-Jährige bereits am Samstag, 1. Juli, im kleineren Kreis, seine Freunde und Bekannte zu empfangen.

„Sehr viele Kunden kommen aus Korb und Kleinheppach“

Bereits seit längerer Zeit sei er auf der Suche nach weiteren Räumlichkeiten gewesen, so der Schneider, weil er in der Waiblinger Mayenner Straße nicht ausreichend Platz hat. Mit Hilfe des ehemaligen Korber Grünen-Gemeinderats Gerhard Brenner wurde der Schneider in Kleinheppach fündig. „Sehr viele Kunden kommen aus Korb und Kleinheppach“, sagt Kanyouwar Jawish. Ihm zufolge gebe es in Kleinheppach derzeit auch keine andere Änderungsschneiderei.

In der 54 Quadratmeter großen Filiale in Kleinheppach plant Kanyouwar Jawish in einem Raum seine Kunden zu empfangen und die Messungen vorzunehmen. Das andere Zimmer hingegen soll als Atelier und Arbeitszimmer fungieren. Auch über die Einrichtung hat er sich bereits Gedanken gemacht: „Die Schneiderei soll einen orientalischen Touch haben.“

Darüber hinaus möchte Kanyouwar Jawish in Kleinheppach seiner Kundschaft zusätzlich eine neue Dienstleistung anbieten: Auf Wunsch fertig er Hausschuhe, Taschen, Umschläge und weitere Produkte aus Leder an. Die dafür erforderlichen, professionellen Maschinen seien bereits auf dem Weg nach Kleinheppach.

Er möchte seine Mutter nach Deutschland holen

Mit dem zweiten Standort der Schneiderei hat sich Kanyouwar Jawish einen weiteren Traum erfüllt, ein anderer bleibt allerdings noch bestehen: Seit Jahren versucht er seine Mutter, die aus dem Irak nach Syrien geflüchtet ist, nach Deutschland zu holen.

Öffnungszeiten

Die Filiale in Waiblingen hat montags bis freitags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 11 Uhr geöffnet. In Kleinheppach öffnet die Schneiderei montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 11.30 bis 14 Uhr. In Kleinheppach stehen drei Kundenparkplätze zur Verfügung. Es ist kein Termin erforderlich, bei Fragen ist Kanyouwar Jawish unter01 52/04 64 84 29 oder per E-Mail an kaniwar.ja@gmail.com zu erreichen.