Unternehmer aus Korb wegen illegaler Beschäftigung vor Gericht

Er habe billigend in Kauf genommen, einen Mann ohne Aufenthaltstitel in seinem Unternehmen illegal zu beschäftigen: So lautet die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen einen Unternehmer, der sich vor dem Waiblinger Amtsgericht verantworten musste.

Und noch bevor die Verhandlung überhaupt beginnt, nimmt der Fall eine tragische Wendung: Der Mann und zugleich Arbeitnehmer, der sich ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland befunden haben soll, war ursprünglich als Zeuge vor Gericht geladen. Weil er aber nicht auffindbar war, wurde er von der Zeugenliste gestrichen. Die Verteidigung des Angeklagten nennt Richter Fabian Lindner jedoch den Grund: Der Mann soll in der Zwischenzeit verstorben sein.

Angeklagte hat „Leute gebraucht“

Nichtsdestotrotz musste sich der Angeklagte für Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt verantworten. Der Fall ist erst durch eine Polizeikontrolle ins Rollen gekommen. Nach einem Verkehrsunfall wurde der vermeintliche Arbeitnehmer von Beamten kontrolliert.

Dabei habe der Mann neben abgelaufenen Ausweisdokumenten die Meldebescheinigung zur Sozialversicherung vorgezeigt. Es habe der Verdacht bestanden, dass sich der Mann ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland aufhalte, sagt ein Beamter vor dem Amtsgericht aus.

Daraufhin informierten die zuständigen Polizeibeamten das Hauptzollamt, die Ermittlungen gegen den vermeintlichen Arbeitgeber einleiteten. Vor Gericht zeigte sich der Unternehmer aus Korb geständig. Der Mann habe sich bei ihm beworben und zwei verschiedene Ausweise vorgelegt.

Diese haben jedoch nicht der Prüfung des Steuerberaters standgehalten, der die Voranmeldung des Arbeitnehmers vornehmen sollte. Der Steuerberater habe den Verdacht gehabt, „dass die Dokumente gefälscht gewesen sind“, so der Angeklagte.

Auf die Frage der Staatsanwaltschaft, warum der Unternehmer trotz des Verdachtes die Meldebescheinigung zur Sozialversicherung aushändigte, gibt es in der Verhandlung keine eindeutige Antwort. Er habe den Bewerber als guten Mann wahrgenommen, so der Angeklagte. Er habe „Leute gebraucht“.

Der Unternehmer betont aber: Bei der Firma beschäftigt habe er den potenziellen Arbeitnehmer aber nie. „Ich wollte ihn beschäftigen, habe ihn aber nirgendwo eingesetzt.“ Dementsprechend habe es auch keine Lohnzahlungen gegeben. Der potenzielle Arbeitnehmer sei der Aufforderung, seine gültigen Papiere vorzulegen, nie nachgekommen, sagt der Angeklagte.

Geldstrafe kommt Organisation zugute

Zwar konnte der Angeklagte den Verdacht ausräumen, den Arbeitnehmer illegal beschäftigt zu haben. Übrig bleibt aber die Tatsache, dass eine Meldebescheinigung überreicht wurde. „Die Beihilfe ist durch die Aushändigung der Meldebescheinigung gegeben“, sagt Richter Fabian Lindner.

So wurde das Verfahren mit Zustimmung des Staatsanwalts vorerst eingestellt. Der Angeklagte muss jedoch innerhalb von sechs Monaten eine Strafe von 800 Euro an die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl zahlen.

Auf diesen Betrag einigten sich Verteidigung und Staatsanwaltschaft. Letztere sah eine Strafe von 1000 Euro vor. Falls der Unternehmer den Zahlungen nicht nachkommt, warnt der Richter den Unternehmer, werde der Fall erneut vor dem Amtsgericht aufgerollt.