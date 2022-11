Volksbank stiftet Elektroautos: Pflegedienst Korb bekommt ein Fahrzeug

Der Verein für Pflegedienste Korb hat ein neues Elektroauto bekommen. Die neuen Fahrzeuge gehören zu einer Flotte von insgesamt 111 Fahrzeugen, die in Baden-Württemberg unterwegs sind, schreibt die Volksbank Stuttgart in einer Pressemitteilung. Gestiftet werden die VR-Mobile von den Volksbanken und Raiffeisenbanken für soziale Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg.

Nach Leasing-Ende können Fahrzeugnutzer entscheiden

Nachhaltigkeit sei ein wichtiges Thema bei der Volksbank Stuttgart. Dafür stellt die Bank in den nächsten drei Jahren 140.000 Euro zur Verfügung. Aktuell werden neben den neuen Fahrzeugen weitere neun VW E-Up und vier VW T6 gefördert. Die Fahrzeuge sollen den gemeinnützigen Vereinen und karitativen Einrichtungen auf Leasingbasis jeweils für drei Jahre zur Verfügung stehen. Nach Leasing-Ende können die Nutzer entscheiden, ob sie die Fahrzeuge übernehmen oder zurückzugeben wollen.

Zu den Fahrzeugempfängern gehören der Pressemitteilung zufolge dieses Jahr die SG Schorndorf, die Bereitschaft des DRK in Stuttgart Bad Cannstatt, die SG Weinstadt, die Mobile Jugendsozialarbeit der Gemeinde Kernen, die Lebenshilfe Stuttgart, die Kindertagesstätten Himpelchen und Pimpelchen in Stuttgart, der Verein für Pflegedienste in Korb, die Diakoniestation Winnenden sowie das Sozialunternehmen Neue Arbeit in Stuttgart.