Volkstrauertag: Flüchtlinge und Korber singen gemeinsam Friedenslieder

Anlässlich des Volkstrauertags am Sonntag, 13. November, veranstalten der Verein „Freundeskreis Asyl Korb“ und das Künstler-Organisationsteam der „Köpfe am Korber Kopf“ eine Gedenkveranstaltung in Korb. Dabei stehen zwei besondere Projekte im Vordergrund.

Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine im Chor

Unter dem Motto „Einheimische und Geflüchtete singen gemeinsam“ haben Menschen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine gemeinsam mit Korber Bürgern Friedenslieder einstudiert und zwei Wochen lang geprobt. Das Projekt sei noch recht jung, sagt Gerhard Brenner, ehemaliger Grünen-Gemeinderat und aktives Mitglied des Freundeskreises Asyl. Ihm zufolge konnte sich die Gruppe insgesamt nur fünfmal treffen und dabei Friedenslieder mehrsprachig üben, etwa auf Arabisch, Ukrainisch, Tigrinya und Deutsch. Der Korber findet: „Es beflügelt einen.“

Dirigent Martin Fürst kommt extra aus Wäschenbeuren nach Korb

Auch wenn es die Idee zu einem solchen Chor schon länger gegeben habe, so Gerhard Brenner, sei die Suche nach einem Dirigenten schwer gewesen – bis sich der Chorleiter Martin Fürst kurzfristig bereiterklärte. Der Dirigent, den Gerhard Brenner als „sehr menschlich und voller Optimismus“, beschreibt, kommt extra für dieses Projekt aus Wäschenbeuren, aus der Nähe von Göppingen.

Skulptur „Hand in Hand auf neuen Wegen“

Auch Ruth Messer aus dem Künstler-Organisationsteam freut sich über die gelungene Zusammenarbeit. „Im Vordergrund stehen das Gemeinschaftsgefühl, die Solidarität und die Sehnsucht nach Frieden“, sagt sie über das Projekt. Neben dem Chorprojekt soll auch die Skulptur „Hand in Hand auf neuen Wegen“ Aufmerksamkeit erhalten. Das Kunstwerk wurde bereits im Jahr 2017 von einer Kreativgruppe, bestehend aus Geflüchteten und Korbern, unter der Leitung des freischaffenden Künstlers Jo Nagel, gestaltet. „Der schwere Kopf nimmt symbolhaft die Themen Liebe, Hoffnung, Gemeinschaft und Frieden auf“, erklärt Ruth Messer.

Die Skulptur, die vor der katholischen Kirche in Korb steht, wird um 11.45 Uhr, nachdem der Chor um 11.15 Uhr gesungen hat, bei der Gedenkveranstaltung offiziell an die Gemeinde Korb übergeben und eingeweiht.

Kunstwerk wurde aufgefrischt

Zuvor war die Skulptur auf einer rund dreijährigen Ausstellungsreise im Kunstschloss „Kiss“ in Abtsgmünd-Untergröningen und in der Stadt Balingen. Nach ihrer Rückkehr wurde das 2,50 Meter große und zwei Tonnen schwere Kunstwerk auf dem Gelände des neuen Friedhofes in Korb „wieder aufgefrischt“, so Ruth Messer.

Es wurde auch ein kleiner „Zwilling“ des Kunstwerkes nachgebaut. Das Replikat ist seit dem 14. Oktober Teil der Ausstellung „Liebe“ im Haus der Geschichte Baden-Württemberg in Stuttgart.