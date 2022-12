Volksverhetzung ist keine Meinung: Mann aus Korb zahlt Strafe für Beleidigung

Wegen eines islamfeindlichen Textes, den er auf Facebook entdeckt und auf seinem eigenen Account gepostet hatte, fand sich ein 69-jähriger Mann aus Korb wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung vor dem Waiblinger Amtsgericht wieder. Der Angeklagte habe einen Text veröffentlicht, so der Vorwurf, in dem „bewusst verzerrend“ alle Menschen muslimischen Glaubens herabgewürdigt, beleidigt und als Extremisten dargestellt würden. Am Ende wurden die Leser gebeten, den inkriminierten Text zu teilen.

Korber kassiert Geldstrafe und legt Widerspruch ein

Der Angeklagte erhielt wegen dieser Veröffentlichung einen Strafbefehl in Höhe von 1.800 Euro. Gegen den legte er jedoch Widerspruch ein, so dass es nun zur mündlichen Verhandlung kam. In ihr behauptete er, dass er den Text weder verfasst noch ins Internet gestellt habe, sondern lediglich durch Anklicken auf seiner Facebook-Seite platzierte.

Die Handlung sei aus Wut und unüberlegt geschehen, ohne böse Absicht, so der Angeklagte. An die genauen Umstände könne er sich nicht mehr erinnern, da es vor anderthalb Jahren geschehen sei. Für das Platzieren berief er sich auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung, von dem er damals ausgegangen sei. Er habe sich gedacht, dass dieser Text auch darunter falle, da er auf Facebook frei zugänglich war. Zudem kursierten im Internet Texte mit „weitaus schärferem“ Inhalt, findet der 69-Jährige.

Er sei in der damaligen DDR aufgewachsen, führte er an, „noch nicht einmal dort habe ich so etwas erlebt“. Er selbst habe jüdische Wurzeln und gegen keinen Menschen aufgrund von dessen Herkunft oder Religion Vorurteile und hege auch keine Hassgefühle. Tatsächlich habe er im Laufe seines Berufslebens mit zahlreichen Menschen islamischen Glaubens zusammengearbeitet, und nie habe es Probleme gegeben. Mit einigen von ihnen komme er sogar heute noch zusammen, man sitze beisammen und verstehe sich sehr gut.

Tatbestand der Volksverhetzung ist erfüllt

Der Korber gab zu, dass er den Text durch Anklicken auf seinem Facebook-Account platziert und dadurch öffentlich zugänglich gemacht hat. Dies erfülle den Tatbestand der Volksverhetzung, belehrte ihn Richterin Basoglu-Waselzada. Dabei handele es sich um eine Straftat – das habe nichts mit Meinungsfreiheit zu tun. Auch Emotionen würden nicht dazu berechtigen, einen derartigen Inhalt zu teilen. Da sie keine rechtliche Chance für einen Widerspruch gegen den Strafbefehl erkennen könne, empfahl die Richterin dem Angeklagten, diesen zurückzunehmen.

Zudem sei die Höhe der Strafe tat- und schuldangemessen. Diese Ansicht teilte auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft. Er verwies darauf, dass Paragraf 130 für diese Straftat eigentlich gar keine Geld-, sondern eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Monaten vorsehe. Die im Strafbefehl angeführten 90 Tagessätze zu je 20 Euro seien ein Angebot, da die Strafprozessordnung vorsehe, derart geringe Haftstrafen in Geldstrafen umzuwandeln. Angesichts der prekären finanziellen Situation des Angeklagten - bei einer Monatsrente von rund 900 Euro hat er einen monatlichen Schuldendienst von 500 Euro zu leisten - verwies er auf die Möglichkeit, die Geldstrafe in Raten abzubezahlen. Angesichts dieser Empfehlungen erklärte der Angeklagte sich bereit, den Widerspruch zurückzunehmen, wodurch der Strafbefehl vom 18. August rechtskräftig wurde.