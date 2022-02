Aufgrund von Baumfällarbeiten am Straßenrand wird die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Korb und Hanweiler am Dienstag, 15. Februar, gesperrt. Wie die Gemeinde Korb in einer Pressemitteilung mitteilt, soll die Vollsperrung von neun Uhr bis 17 Uhr andauern. Eine entsprechende Umleitung werde in Hanweiler ausgeschildert, so die Gemeinde. Verkehrsteilnehmer können die gesperrte Straße über die Winnender Straße umfahren.

Es werden 30 Bäume gefällt

Der Grund für die