Vom Edeka hinter das Alexander-Stift: Corona-Teststation in Korb ist umgezogen

Die Corona-Schnellteststation in Korb ist am Donnerstagmorgen umgezogen und steht nun neben dem Gemeindepflegehaus Korb des Alexander-Stifts. „Die Temperaturen auf dem Edeka-Parkplatz waren zu hoch“, sagt Markus Diler, der für die Organisation zuständig ist. Die sommerlichen Temperaturen sorgten dafür, so Diler, dass es im Zelt auf dem Edeka-Parkplatz schnell 50 bis 60 Grad warm geworden sei. Das sei für die Mitarbeiter nicht zumutbar und gefährde den Testbetrieb.

Öffnungszeiten der Schnellteststation

Am neuen Standort, den man über den Hettlenweg 3 erreicht, stehe die Teststation auf einem schattigen Platz. Auf dem Edeka-Parkplatz finden Kunden ein Hinweisschild, dass die Teststelle umgezogen ist. Geöffnet hat die Station von Montag bis Sonntag, 9 bis 14 Uhr und 16 bis 19 Uhr. Betrieben wird die Teststation gemeinsam von Medical Service By Schoch und dem Neckar-Käpt’n.