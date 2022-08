Waiblingen/Korb: Wein-Genuss mit Ausblick beim Bergfest vom Weingut Schwegler

Das Weingut Schwegler hat wieder ein Bergfest veranstaltet: Vom 28. Juli bis 6. August konnten Besucher von Donnerstag bis Samstag ab 17 Uhr „in einzigartiger Atmosphäre Wein genießen“, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.

Das Fest auf der Anhöhe zwischen Korb und Beinstein ging an diesem Wochenende in die letzte Runde in diesem Jahr. Neben dem typischen „Ochs am Spieß“ wurden erstmals auch vegetarische Alternativen serviert.

„Wir wollten für jeden etwas dabeihaben“, sagt Aaron Schwegler. Das Event sei jeden Tag ausgebucht gewesen. Wer die Abenddämmerung spontan bei einem Glas Wein genießen wollte, konnte es sich auch ohne Reservierung in den Liegestühlen bequem machen und die Aussicht genießen. Lichterketten sorgten für eine stimmungsvolle Atmosphäre. „Es ist super gelaufen“, Aaron Schwegler zeigt sich sichtlich zufrieden.