Wegen Mängeln im Hallenbad: Korb im Rechtsstreit mit Fliesen-Firma

Die Fraktion Korber Freie Bürger hatte in ihrem Antrag im Sommer auf die sichtbaren Mängel in dem für rund 5,2 Millionen Euro sanierten Hallenbad aufmerksam gemacht. Woraufhin Bürgermeister Jochen Müller versprach, das Gremium stets über den aktuellen Sanierungsstand in der Brucknerstraße zu informieren.

Dem Korber Rathaus-Chef zufolge wurde inzwischen unter anderem die Begrünung auf dem Hallendach gepflegt. Darüber hinaus seien die landschaftspflegerischen Arbeiten am Haupteingang durchgeführt worden.

In den Herbstferien, als das Hallenbad geschlossen hatte, wurden die Wände, die Risse hatten, überarbeitet und neu angestrichen, berichtete er. Im Zuge der Sanierungsmaßnahmen sei auch die fehlende Beckenrandbeschriftung angebracht worden.

„Die Sicherheitsbeleuchtung ist noch nicht vollständig da“, sagte Bürgermeister Jochen Müller in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Auch von den Fahrradständern fehle jede Spur, da sie bisher nicht geliefert werden konnten.

Zudem gab Bürgermeister Jochen Müller bekannt: „Die Gemeinde ist immer noch im Rechtsstreit mit der Firma, die die Fliesenarbeiten durchgeführt hat.“ Bereits im Sommer schloss er nicht aus, dass der Fall möglicherweise vor einem Richter landen werde.