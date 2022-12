Wegen russischem Siegessymbol "Z": Mann aus Korb muss 600 Euro Strafe zahlen

Ein 69-jähriger Mann aus Korb hat im Internet durch ein sogenanntes „Like“ (dt. „Gefällt mir“) seine positive Gesinnung gegenüber dem russischen Siegessymbol „Z“ (russ. „Za Pobedoy“, zu dt. „Für den Sieg“) geäußert und ein solches Symbol hochgeladen. Der Anklage zufolge tauchte der Korber vor dem 2. Mai dieses Jahres auf einer russischen Internetplattform auf, die den völkerrechtswidrigen Angriff auf die Ukraine befürwortet.

Vor dem Waiblinger Amtsgerichts wollte der Korber nun nicht mehr wissen, was dieses Symbol bedeutet. Gegen den Strafbefehl in Höhe von 600 Euro legte der Beschuldigte Einspruch ein. Dass er „keine Ahnung“ haben wollte, was das großgeschriebene „Z“ auf russischen Panzern bedeutet, kaufte dem Mann, der in der Schule schon Russisch gelernt hat, keiner ab.

Zur Bedeutung des „Z“-Symbols

Zunächst tauchte das „Z“ nur auf russischen Panzern in der Ukraine auf, verbreitete sich dann aber im Internet auf Plattformen von Kriegsbefürwortern. Beweisbilder mit dem Symbol für Putins Krieg liegen Richter Fabian Lindner aus den Ermittlungen gegen den 69-Jährigen genügend vor. Doch der Korber stellte sich dumm. Er habe nicht gewusst, was der Buchstabe bedeutet, holte er aus. „Die Baerbock“ habe ja selbst einmal auf so einem Panzer gesessen, wie er aus dem Fernsehen habe erfahren können. Allerdings wisse er als Mann im Alter von fast 70 Jahren weder, was dieses „Z“ bedeutet, noch was „Liken“ ist.

„So ein Blödsinn, ich glaube Ihnen kein Wort“, sagte Staatsanwalt Wunderlich und sah in die Akte mit den Beweisfotos von den Internetaktivitäten des Beschuldigten. „Sehen Sie dieses ‘Z’?“, legte Richter Fabian Lindner dem Angeschuldigten die Bilder vor, die aus dem elektronischen Gerät in der Korber Wohnung stammten. Der Beschuldigte beteuerte daraufhin: „Ich bin nicht für den Krieg, um Gottes Willen.“ Er habe sich lediglich wegen russischer Freunde auf einer einschlägigen russischen Plattform bewegt. Außerdem sagte er: „Unsere Tante lebt in der Ukraine und sitzt dort im Keller.“

„Verfolgen Sie die Nachrichten?“ Auf diese richterliche Frage kam seitens des Angeklagten wieder keine konkrete Antwort außer dass viele Leute, die er kenne, in Russland und in Kiew lebten. Nur um mit diesen kommunizieren zu können, habe er sich einen Internet-Account einrichten lassen.

Beschuldigter beteuert Unschuld

„Können Sie Russisch?“ „Nein“, entgegnete der Korber, der die russische Sprache seinem Lebenslauf zufolge bereits in der Schule gelernt hatte. Mit dem Argument, in der kyrillischen Schrift gebe es gar keinen Buchstaben „Z“, konnte er den Richter auch nicht überzeugen.

Egal, was Fabian Lindner und der Ankläger fragten, der Korber wollte nicht erklären, warum er das russische Siegessymbol ins Internet hochgeladen und „geliked“ hat. Stattdessen betonte er häufig, dass er seinen Strafbefehl über 30 Tagessätze zu jeweils 20 Euro wieder loswerden will. „Wir können ein Urteil sprechen oder Sie nehmen Ihren Einspruch gegen den Strafbefehl wieder zurück“, bekam der Korber richterlicherseits die Chance, die 600 Euro doch noch zu berappen und aus dem Gerichtssaal zu verschwinden, bevor es einen Schuldspruch setzte.

Das verstand der Korber dann ungleich schneller als die Sache mit dem „Z“ und der damit verbundenen Billigung von Straftaten durch die Befürwortung des russischen Angriffskrieges. Bei einem so strittigen Gerichtsauftritt hätte es im Falle einer Verurteilung nämlich eine höhere Strafe gesetzt, wenn der Einspruch nicht zurückgezogen worden wäre.