Wegen Streik: Kitas in Korb am Mittwoch (4.5.) alle geschlossen

Am Mittwoch, 4. Mai, werden alle Kitas, bei denen die Gemeinde Korb der Träger ist, bestreikt. „Alle gemeindeeigenen Einrichtungen werden sich am Mittwoch, 4. Mai, am Streik beteiligen“, teilt die Gemeinde auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Gemeinde: Keine Notbetreuung möglich

Demnach werden auch keine Notgruppen in Korb eingerichtet. „Da das Streikrecht für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich gilt, ist es leider nicht möglich, eine Notbetreuung anzubieten.“ Damit folgen die Beschäftigten in den Kitas dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi Baden-Württemberg. Für den 4. Mai sind sämtliche Städte und Kommunen im Rems-Murr-Kreis vom Streik betroffen.