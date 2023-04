Weitere Container für Geflüchtete in Korb kosten Gemeinde knapp 1 Million Euro

Korb kauft Container. So entschied es der Gemeinderat mit einer Enthaltung und ohne Gegenstimmen in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Damit wird ein Beschluss von Oktober vergangenen Jahres umgesetzt, in welchem der Gemeinderat die Ortsverwaltung beauftragte, eine weitere Containerwohnanlage für Geflüchtete zu beschaffen. Die Anlage wird dafür ausgelegt sein, am bereits bestehenden Standort an der Brucknerstraße weitere 84 Personen unterzubringen.

Anschaffung kostet rund eine Million Euro

Dafür wird die Gemeinde nach bisherigem Stand 1,160 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. In diese Summe nicht mit eingerechnet sind weitere Ausgaben für die Möblierung und die Erstausstattung der Zwei-Personen-Wohneinheiten, die ebenfalls von der Gemeinde zu stemmen sind und auf 80.000 Euro geschätzt werden.

Die Wohncontainer selbst, die als Angebotsverfahren ausgeschrieben wurden, kosten 1,189 Millionen Euro. 45.000 Euro sind für Erschließung und Fundamente eingeplant, 120.000 Euro für die Gestaltung der Außenanlagen einschließlich Stellplätzen, 158.000 Euro für die Errichtung einer Heizzentrale und 50.000 Euro für Nebenkosten. Um in den Genuss von Fördergeldern des Landes in Höhe von 402.400 Euro zu gelangen, muss die Anlage mindestens zwanzig Jahre in Betrieb bleiben, davon zehn Jahre am vorgesehenen Erststandort.

Weiter fordern die Förderrichtlinien, dass pro Bewohner eine durchschnittliche Wohnfläche von zehn Quadratmetern vorgesehen wird, ebenso Flächen für Küchen und Aufenthaltsräume sowie nach Geschlechtern getrennte Sanitärräume. Zusätzliche Räumlichkeiten sind für eine Heizzentrale, Büros für Sozialarbeiter und die separate Unterbringung von Waschmaschinen geplant.

Container sollen im Oktober fertig sein

Die vom stellvertretenden Bauamtsleiter Peter Vollmer dem Gemeinderat präsentierten Container sollen bereits im August von der Firma System B. S. r. L aus Parma geliefert werden. Für die Aufstellung sind drei bis vier Wochen vorgesehen, so dass die zweigeschossige Anlage spätestens im Oktober betriebsbereit sein soll. Prüfen wolle man die Anregung von Gemeinderatsmitglied Günther Posowert (Korber Freie Bürger), ob es nicht möglich wäre, die Containeranlage an die Heizung der nahe gelegenen Ballspielhalle anzuschließen. Martin Zerrer (CDU/Freie Wähler) betonte, dass es sich der Gemeinderat im vergangenen Herbst mit seinem Beschluss der Erweiterung der Anlage am bestehenden Standort nicht leicht gemacht habe.

Man sehe durchaus die Gefahr einer „Ghettobildung bei mehr als hundert Bewohnern“. Eine dezentrale Unterbringung wäre vorzuziehen. Allerdings sehe man am Beispiel des benachbarten Beinsteins sehr gut, wie man in der Theorie bereit sei, Flüchtlinge aufzunehmen, „aber doch nicht als Nachbarn“.

Familien und vor allem Kinder haben kaum Rückzugsmöglichkeiten

Keine Gegenliebe fand bei Bauamtsleiter Peter Vollmer und den Mit-Gemeinderäten die Anregung von Benjamin Rohrwasser (Die Grünen), pro Stockwerk jeweils zweimal zwei Container mit einer Zwischentür zu verbinden, so dass gerade für Familien mit Kindern ein geschützter privater Raum vorgesehen werden könne. Bei Bedarf, so Vollmers Argument, könnten auch noch nachträglich Wanddurchbrüche zwischen einzelnen Containern hergestellt und Türen eingebaut werden.

Die Antwort auf die Frage von Silke Gärtner-Janot (Die Grünen), ab welchem Alter für Kinder überhaupt eigene Betten vorgesehen seien und bis wann sie bei einem Elternteil im Bett schlafen müssten, blieb Bürgermeister Jochen Müller schuldig. Dies sei die große Schwierigkeit, der man sich gegenübersehe, so Müller.

„Wir bauen auf, wissen aber überhaupt nicht, wer dann zu uns kommt.“ Weder, ob es sich um Familien handle, in welcher persönlichen Situation sich die zugewiesenen Bewohner befänden, auf welche kulturellen Hintergründe und Charaktere man sich einzustellen habe.

Die Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt hatte Müller mit einer Philippika in Richtung Bundes- und Landesregierung eröffnet. Die Kommunen leisteten den größten Teil der Daseinsvorsorge als originäre Aufgabe. Damit legten sie die Grundlagen für Wohlstand, für das soziale Miteinander der Menschen und das Funktionieren der Volkswirtschaft.

Bürgermeister Jochen Müller: Kapazitätsgrenze ist erreicht

In den übergeordneten politischen Ebenen habe man aber anscheinend vergessen, dass dafür auch Ressourcen notwendig seien. Seiner Ansicht nach sei mittlerweile die Leistungsfähigkeit der Landkreise, Städte und Gemeinden erreicht. Baden-Württemberg habe im vergangenen Jahr 180.000 Geflüchtete aufgenommen. Zwischenzeitlich seien die Kapazitäten belegt.

Müller verwies auf die Tatenlosigkeit, mit der auf den Zwölf-Punkte-Plan reagiert wurde, der von den baden-württembergischen Gemeinde-, Städte- und Kreistagen zur Lösung der Flüchtlingskrise entwickelt worden sei. Der Korber Gemeinderat habe es sich mit der „Containerlösung“ nicht leicht gemacht. Sie sei nicht nachhaltig und auch nicht in die Zukunft gerichtet, aber wohl unvermeidlich, um eine Hallenbelegung zu vermeiden.