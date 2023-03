Windräder? Freiflächen-Photovoltaik? Gemeinde Korb bleibt zurückhaltend

Windkraft oder PV-Anlagen in Korb? Der Ausbau der erneuerbaren Energien soll auf jeden Fall unterstützt werden: Das teilen Bürgermeister Jochen Müller und die Gemeinde Korb auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Zuvor kam das Thema bereits in zwei Sitzungen des Gemeinderats zur Sprache. Denn: In Korb und Kleinheppach eignen sich Flächen für Windkraftanlagen und Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen.

Zu diesem Ergebnis kommt der Verband Region Stuttgart, der für ganz Baden-Württemberg Planhinweiskarten erstellt hat. In den Karten vom August 2022 wird farblich festgehalten, ob sich eine Fläche grundsätzlich, im Einzelfall oder gar nicht dafür eignet. In Korb liegt alles im „grünen Bereich“, also grundsätzlich sind Windkraft- und PV-Anlagen möglich, heißt es in der Kartenlegende.

Korb schickt dem Verband einen Fragenkatalog

Die Gemeinde Korb äußert sich bislang zurückhaltend zu den Regionalplänen. Während andere Gemeinden im Rems-Murr-Kreis wie Kernen und Leutenbach bereits Stellung zu den Plänen des Verbands Region Stuttgart bezogen haben, will man dies in Korb vorerst noch nicht tun. Die vorliegenden Karten seien „nicht ausreichend detailgenau, damit eine konkrete Stellungnahme abgegeben werden kann“. Stattdessen verfasst die Verwaltung einen Fragekatalog. Der Verband Region Stuttgart wird außerdem gebeten, die offenen Fragen in einer Sitzung des Gemeinderats zu erläutern.

Fragen sind beispielsweise, wie die Flächen auf Korber Gemarkung ausgewählt wurden. Und ob detailliertere Planungen mit der Gemeinde abgesprochen werden. Deutlich wird: Die Gemeinde will eng in der Planung miteingebunden werden. Das Schreiben aber sorgte im Gemeinderat auch für Kritik. „Zu komplex, zu bürokratisch“, hieß es aus den Fraktionen. Der Verband Region Stuttgart solle nun eine abgespeckte Version des Fragenkatalogs bekommen.

PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden

Grundsätzlich stehe man Freiflächen-PV-Anlagen aufgeschlossen gegenüber. Als potenzielle Standorte stehen hierbei stillgelegte oder auch auf bewirtschafteten Rebflächen zur Diskussion. Aber: „Aktuell sind solche Anlagen nicht nach dem gültigen Regionalplan zulässig, nachdem der überwiegende Teil der Rebflächen sich im Landschaftsschutzgebiet befindet“, so die Gemeinde Korb. Positiv hingegen sei der Vorschlag vom Gemeinderat aufgenommen worden, dass PV-Anlagen entlang der B 14 entstehen könnten. Das Thema erneuerbare Energien nehme man weiterhin sehr ernst. „Beispielsweise wird bei allen öffentlichen Gebäuden, wo der Aufbau und Anschluss von Photovoltaikanlagen möglich ist, eine solche installiert“, sagt die Gemeindeverwaltung.

So wurde zuletzt eine PV-Anlage an der Gemeinschaftsschule in der Urbanstraße in Betrieb genommen. „Vor wenigen Wochen wurde im Gemeinderat beschlossen, beim Neubau des Kinderhauses im Baugebiet Langenäcker ebenfalls eine PV-Anlage in Zusammenarbeit mit der Bürgerenergiegenossenschaft Schwaikheim zu installieren.“ Wie geht es aber mit den vorliegenden Plänen des Verbands Region Stuttgart weiter? Zunächst sollen die offenen Fragen geklärt werden.

Korb will auf externe Statements warten

Dazu sei die Gemeinde im Gespräch mit dem Verband. „Die Verwaltung geht davon aus, dass anschließend die Gemeinde Korb eine Stellungnahme abgeben wird.“ Eine entscheidende Rolle werde aber auch der Zeitplan der Teilfortschreibung des Regionalplans spielen. Die Gemeinde will spätestens dann ein Statement abgeben, wenn die Träger öffentlicher Belange an den Plänen beteiligt werden. Das ist meist der Fall, wenn sich die Pläne in einem fortgeschrittenen Stadium befinden.